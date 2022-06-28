Власти Ростовской области выделят средства на переобучение потерявших работу граждан

Согласно данным документа в субботу, 25 июня, глава правительства Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, согласно которому регион окажет поддержку населению, оставшемуся без работы в период действия санкций.
Речь идет о профессиональной переподготовке жителей, которые нуждаются в трудоустройстве. Для этого им придется обратиться в Центр занятости населения.
В документе указано, что претендовать на помощь, в том числе оплату проезда и помощь в прохождении медкомиссий, смогут лица, находящиеся под угрозой увольнения и сокращения, переведенные на неполный рабочий день или неделю, а также сотрудники простаивающих предприятий, организаций-банкротов, а также те, кого отправили в отпуск без сохранения зарплаты. Также помощь смогут получить и те граждане, которые не могут найти работу в течение некоторого времени или испытывают трудности при поиске вакансий.