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Власти Ростовской области выделят средства на переобучение потерявших работу граждан

28 июня 14:02
Фото: unsplash.com
В Ростовской области гражданам, оставшимся без работы, помогут пройти переобучение за счет областного бюджета, данные об этом появились на портале правовых решений правительства.

Согласно данным документа в субботу, 25 июня, глава правительства Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, согласно которому регион окажет поддержку населению, оставшемуся без работы в период действия санкций.

Речь идет о профессиональной переподготовке жителей, которые нуждаются в трудоустройстве. Для этого им придется обратиться в Центр занятости населения.

В документе указано, что претендовать на помощь, в том числе оплату проезда и помощь в прохождении медкомиссий, смогут лица, находящиеся под угрозой увольнения и сокращения, переведенные на неполный рабочий день или неделю, а также сотрудники простаивающих предприятий, организаций-банкротов, а также те, кого отправили в отпуск без сохранения зарплаты. Также помощь смогут получить и те граждане, которые не могут найти работу в течение некоторого времени или испытывают трудности при поиске вакансий.

Ранее стало известно, что в России вырос процент сотрудников на удаленной работе.

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