Власти Ростовской области выделят средства на переобучение потерявших работу граждан

В документе указано, что претендовать на помощь, в том числе оплату проезда и помощь в прохождении медкомиссий, смогут лица, находящиеся под угрозой увольнения и сокращения, переведенные на неполный рабочий день или неделю, а также сотрудники простаивающих предприятий, организаций-банкротов, а также те, кого отправили в отпуск без сохранения зарплаты. Также помощь смогут получить и те граждане, которые не могут найти работу в течение некоторого времени или испытывают трудности при поиске вакансий.