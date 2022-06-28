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Posted 28 июня 2022,, 07:46

Published 28 июня 2022,, 07:46

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

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«Знайте, я невиновен!»: письмо написал ростовский физрук, осужденный за педофилию

28 июня 2022, 07:46
Фото: Вадим Шерстенников / RostovGazeta
В Ростове-на-Дону осужденный за педофилию бывший учитель физкультуры Вадим Шерстенников написал письмо, сообщает 161.ру.

Напомним, что дело возбудили в 2018 году, когда мать одной из учениц написала заявление. В нем учителя обвинили в том, что он трогал девочку за интимные места.

Сам преподаватель рассказал, что ученица не любила уроки физкультуры и таким способом решила ему отомстить. В прошлом году дело направили на новое рассмотрение.

Обвиняемого приговорили к 13 годам заключения. Это решение было обжаловано, но оно осталось в силе.

В своем письме осужденный написал, что четыре года кричит о своей невиновности, но никто его не слышит. По его словам, нет доказательств того, что он совершил преступление.

«Есть 30 учеников, которые говорят, что такого никогда не было. Их показания суду неинтересны. Их показания не принимаются в учет… Я не могу докричаться до разума», — говорится в тексте письма.

Он назвал приговор наглым и бесчеловечным. Осужденный добавил, что хочет написать председателю правительства Михаилу Мишустину.

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#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
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