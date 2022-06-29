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Posted 29 июня 2022, 05:36

Published 29 июня 2022, 05:36

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Астролог рассказал о будущем спецоперации у границы с Ростовской областью

Астролог рассказал о будущем спецоперации у границы с Ростовской областью

29 июня 2022, 05:36
Фото: Антон Засимов. 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
Спецоперация отодвинет конфликт от Ростовской области осенью 2022 года. Вероятнее всего, до Днепра, сообщил RostovGazeta астролог Юрий Стрельцов.

Спикер прогнозирует, что спецоперация на Украине продлится до осени-зимы 2022 года.

Осенью военный конфликт отодвинется от Ростовской области. Астролог полагает, что до Днепра.

«Ситуация на Дону будет стабильной», - отмечает Юрий Стрельцов.

Однако, по мнению собеседника, Россия будет ощущать давление Запада в 2022-2023 годах. И когда оно закончится, санкции по инерции продолжат существование.

«Но тогда все уже поймут, что той России, которая существовала в годы Ельцина и Горбачева, больше уже нет. Есть другая Россия», - подчеркивает собеседник.

Подробнее в материале: «Золотой век»: ростовский астролог предсказал будущее России до 2037 года

#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости
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