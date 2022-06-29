Астролог рассказал о будущем спецоперации у границы с Ростовской областью

Posted 29 июня 2022, 05:36
Published 29 июня 2022, 05:36
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Спикер прогнозирует, что спецоперация на Украине продлится до осени-зимы 2022 года.
Осенью военный конфликт отодвинется от Ростовской области. Астролог полагает, что до Днепра.
«Ситуация на Дону будет стабильной», - отмечает Юрий Стрельцов.
Однако, по мнению собеседника, Россия будет ощущать давление Запада в 2022-2023 годах. И когда оно закончится, санкции по инерции продолжат существование.
«Но тогда все уже поймут, что той России, которая существовала в годы Ельцина и Горбачева, больше уже нет. Есть другая Россия», - подчеркивает собеседник.
Подробнее в материале: «Золотой век»: ростовский астролог предсказал будущее России до 2037 года