Астролог рассказал, стоит ли в ростовчанам снова ждать ограничений из-за коронавируса

По его словам, планетарные знаки показывали критичность ситуации с коронавирусом с января до декабря 2020 года. А все, что было дальше, в 2021 году, по его словам, продолжалось только по инерции. Спикер полагает, что кому-то, очевидно, было выгодно «растянуть» тему с COVID-19 до бесконечности.