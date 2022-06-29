rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Астролог рассказал, стоит ли в ростовчанам снова ждать ограничений из-за коронавируса

29 июня 07:07
Фото: 1MI
Коронавирус останется навсегда, но в качестве сезонного заболевания. Никаких новых волн не предвидится, сообщил RostovGazeta астролог Юрий Стрельцов.

По его словам, планетарные знаки показывали критичность ситуации с коронавирусом с января до декабря 2020 года. А все, что было дальше, в 2021 году, по его словам, продолжалось только по инерции. Спикер полагает, что кому-то, очевидно, было выгодно «растянуть» тему с COVID-19 до бесконечности.

«А по факту новых волн коронавируса больше не наблюдается», — подчеркивает Юрий Стрельцов.

Собеседник отмечает, что в России наступил «золотой век». И хотя это период позитивных перспектив, не исключено, что первая четверть «золотого века» будет не из легких.

Подробнее в материале: «Золотой век»: ростовский астролог предсказал будущее России до 2037 года

Материалы по теме
Астролог предсказала, что ожидает ростовчан в 2021 годуОснователь ростовской школы астрологии рассказал, что будет в 2021 году Астрологи обвинили Марс в обострении ситуации в Украине рядом с Ростовской областью
#Новости#Эксклюзив#Дарья Демидова#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00