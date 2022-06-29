Астролог рассказал, стоит ли в ростовчанам снова ждать ограничений из-за коронавируса

По его словам, планетарные знаки показывали критичность ситуации с коронавирусом с января до декабря 2020 года. А все, что было дальше, в 2021 году, по его словам, продолжалось только по инерции. Спикер полагает, что кому-то, очевидно, было выгодно «растянуть» тему с COVID-19 до бесконечности.
«А по факту новых волн коронавируса больше не наблюдается», — подчеркивает Юрий Стрельцов.
Собеседник отмечает, что в России наступил «золотой век». И хотя это период позитивных перспектив, не исключено, что первая четверть «золотого века» будет не из легких.
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