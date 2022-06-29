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Экипажи ударных вертолетов Ми-35М уничтожили пункты управления и технику ВСУ

29 июня 06:47
Фото: Архив ПАО «Роствертол»
Российская армия в рамках проведения спецоперации на Украине использует многоцелевые ударные вертолеты Ми-35М для уничтожения вражеских объектов, сообщили в Минобороны.

Речь идет об ударных вертолетах Ми-35М армейской авиации Западного военного округа. Во время боевых задач ликвидировали опорные пункты управления и бронированную технику подразделений ВСУ.

По словам командира экипажа вертолета, Ми-35М, только на земле появляется осознание того, что происходило в воздухе.

«А когда работаешь – ты просто выполняешь свою боевую задачу. У всех военнослужащих работа опасная. Мы к этому привыкли. Работаем. Победа будет за нами!», - отметил командир.

Он более подробно рассказал об одной из операций, когда от разведки появилась информация о местоположении противника. После этого начал работать экипаж вертолета и уничтожил поставленную цель, что подтвердила пехота.

«Парой вертолетов отработали. Цель, по данным пехоты, была уничтожена, задача достигнута. Во время отворота сработал бортовой комплекс обороны - была атака сзади. БКО успешно справился - отвёл ракету», - уточнил военнослужащий.

Напомним, что спецоперация проводится с 24 февраля. Целями называли «демилитаризацию и денацификацию» этой страны, а также защиту мирного населения от геноцида.

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