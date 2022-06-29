Кривошлыковский сценарий: жильцы дома на Портовой в Ростове боятся выселения

Проблемы в доме по Портовой 80/2 начались еще в 80-х прошлого столетия. Тогда в далеком 1982 году, после очередной проверки, пятиэтажку решили капитально отремонтировать. Ее стянули металлическими конструкциями и подперли одну из стен. После этого дом простоял почти 30 лет, и может быть простоял еще столько же, пока одна из собственниц, в 2018 году не подала заявление о признании дома аварийным. Жильцы недоумевали, как можно на основании собственника одной квартиры вынести такое решение, но объяснений им никто не дал.