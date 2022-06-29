Кривошлыковский сценарий: жильцы дома на Портовой в Ростове боятся выселения

Многие ростовчане уже слышали из городских СМИ о проблемах, с которыми столкнулись жители дома на Кривошлыковском переулке. Однако если один случай был предан огласке, это еще не значит, что он единичный.
Проблемы в доме по Портовой 80/2 начались еще в 80-х прошлого столетия. Тогда в далеком 1982 году, после очередной проверки, пятиэтажку решили капитально отремонтировать. Ее стянули металлическими конструкциями и подперли одну из стен. После этого дом простоял почти 30 лет, и может быть простоял еще столько же, пока одна из собственниц, в 2018 году не подала заявление о признании дома аварийным. Жильцы недоумевали, как можно на основании собственника одной квартиры вынести такое решение, но объяснений им никто не дал.
Вместо этого, представители ООО «СтройТехПроект» провели обследование здания, по итогам которого составили заключение о признании дома аварийным и подлежащим сносу. С этого момента началась новая история старой пятиэтажки.
Как рассказала редакции представитель интересов собственников в суде Людмила Лаптанович, на протяжении трех лет никаких действий со стороны районной и городской администраций, направленных на сохранение дома, не проводилось.
«В марте–апреле месяце текущего года, жильцам дома по Портовой 80/2, стали приходить извещения о необходимости проведения процедуры оценки квартир. Некоторые собственники пошли навстречу представителям администрации, но сумма по которой оценили их квадратные метры, их не устроила. За квадратный метр жилплощади им предложили 63,5 тысячи рублей», — рассказывает Людмила Лаптанович.
По словам женщины, многие из жильцов прожили здесь всю свою жизнь и за годы успели сделать не только дорогостоящие ремонты, но и установить хорошее оборудование, которое по требованию оценщиков должно было остаться в квартирах на случай согласия с выкупной стоимостью.
Правозащитница отмечает, что департамент координации строительства обратился в суд Железнодорожного района города Ростова-на-Дону с исковым требованием о выселении собственников из квартир и принудительном изъятии жилых площадей. Некоторые собственники даже согласились с размером выкупной стоимости (кстати деньги так и не получили), но большинство жильцов дома — были против. Они написали возражение на оценку квартир и потребовали капитального ремонта строения.
«В судебном заседании исковые требования были оставлены без рассмотрения, так как департамент пообещал добровольно провести оценку в сторону увеличения выкупной стоимости. Прошло уже более двух месяцев, но ничего не происходит. Некоторые собственники стали звонить в департамент и интересоваться, когда будет предоставлен расчет новой стоимости и некоторым стали отвечать, что переоценка производиться не будет. Останется первоначальная цена», — поясняет Людмила Лаптанович.
В настоящее время мнения жильцов по дому разделились. Некоторые по-прежнему ждут выплат, другие уже купили за свои сбережения какую-то недвижимость и съехали, но большинство людей продолжает жить в доме и надеяться на его ремонт.
Как отметила жительница квартиры № 15, в настоящее время власти бездействуют. Никакого давления со стороны городской и районной администраций не наблюдается, но и сам вопрос с ремонтом дома, как будто завис в воздухе.
«Нас, конечно, не устраивает сумма. У нас по квадратуре получится выплата в 2,5 млн рублей. У нас двухкомнатная раздельная квартира в хорошем районе и когда мы стали приблизительно смотреть, что можем приобрести за эти деньги, то расстроились. На данный момент я довольна своим жильем. Мы ничего не купим за эти деньги, а у нас еще двое детей, пускай взрослых, но не обеспеченных жильем, которые живут с нами», — делится Наталья.
Жильцы дома по Портовой 80/2 рассказывают, что решение вопроса с выплатами, сносом и капитальным ремонтом настолько затормозился, что даже управляющая компания, в ведении которой находится эта пятиэтажка, снова стала убирать подъезды и облагораживать придомовую территорию, надолго ли? Это вопрос отдельный, но пока, эти действия вселяют надежду. Также жильцы говорят, что в администрации района нет денег на осуществление сделок, может поэтому, вопрос пока и оказался в стадии заморозки.
Полную картину истории дома обрисовала жительница квартиры № 13, Людмила Дьячкова. По ее мнению, договориться с властями вряд ли удастся, так как в доме испокон веков жили потомственные геодезисты.
«Мы все тут потомственные геодезисты с бывшего ЮжАГП — бывшая 20-ка. Наша специализация — геодезия и картография. Тут есть второе и даже третье поколение. Удивительно, но когда подъезд признали аварийным второй раз они выселили пол подъезда, а половину людей оставили. Нам отключали газ на полгода. Как мы тут жили, одному богу известно. Столько раз это было, уже и не припомню. В августе 1990 года, в апреле 1997 снова подъезд треснул. Основания всегда звучали как замачивание фундамента, но и виновными хотели собственников сделать» — вспоминает Людмила.
Собеседница издания отмечает, что этот дом признают аварийным уже третий раз и всегда одно и тоже.
«Это вам не Кривошлыковскй. Сюда и бывший мэр Чернышов приезжал. Кто признает дом аварийным, кто за этим стоит и кому это нужно мы не знаем. Столько лет дом стоит и ничего никуда не падает. Причем речь никогда не шла о доме. Раньше говорили только о первом подъезде», — дополняет картину жительница 13 квартиры.
Безусловно, многие люди не имеют возможности покинуть свои квартиры. Среди жильцов есть немало одиноких и больных людей, которые и без того, едва сводят концы с концами.
Ходят слухи, что на месте этой пятиэтажки может появиться высокий монолитный красавец на 20 этажей, но имя застройщика пока не афишируется. Из последнего ответа поступившего от координации строительства стало ясно, что собственники могут получить квартиры по согласованию с администрацией.
Кроме того, согласно документу, дом не включен в программу отселения, а значит на сегодня неизвестно за счет каких средств и в какие сроки будут произведены выплаты. Но если предположить, что жилье выделяет администрация, то при любых обстоятельствах данное жилье будет в пределах оценки квадратного метра за 63,5 тысячи рублей. Больше всего люди бояться остаться без единственного жилья. Именно это и заставляет жильцов дома по Портовой 80/2 противостоять и вовлекаться в судебные тяжбы.