Почти 40 тысяч рублей в месяц тратит Ростовская область на одного беженца из Донбасса

Донкой регион потратил на помощь беженцам из ДНР и ЛНР 726 475 401 рубль. Это составляет почти четверть от расходов всех российских регионов на поддержку бежавших от агрессии украинской армии жителей Донбасса. Ростовская область заключила 581 договор государственных закупок для обеспечения проживания, питания и адаптации украинских беженцев.
Второй в топе регионов с самыми высокими расходами на беженцев значится Нижегородская область. Там на помощь украинским эмигрантам выделили 381 274 642 рубля. Замыкает тройку лидеров Тульская область. Там на поддержку беженцев потратили 296 854 186 рублей.
По расчетам правительства страны, каждый день на размещение и питание одного беженца расходуется 1328 рублей. Расходы за месяц на одного беженца составляют порядка 39,8 тысячи рублей
Напомним, что по данным ООН на 16 июня, в Россию из Украины бежало порядка 1,2 миллионов человек.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что большинство прибывших с Донбасса планируют вернуться домой.