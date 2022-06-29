Почти 40 тысяч рублей в месяц тратит Ростовская область на одного беженца из Донбасса

Донкой регион потратил на помощь беженцам из ДНР и ЛНР 726 475 401 рубль. Это составляет почти четверть от расходов всех российских регионов на поддержку бежавших от агрессии украинской армии жителей Донбасса. Ростовская область заключила 581 договор государственных закупок для обеспечения проживания, питания и адаптации украинских беженцев.