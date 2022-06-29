rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почти 40 тысяч рублей в месяц тратит Ростовская область на одного беженца из Донбасса

29 июня 16:32
Фото: 1mediainvest.ru
Ростовская область заняла первую строчку среди российских регионов по тратам на беженцев из Украины. Об этом сообщает телеканал RTVI.

Донкой регион потратил на помощь беженцам из ДНР и ЛНР 726 475 401 рубль. Это составляет почти четверть от расходов всех российских регионов на поддержку бежавших от агрессии украинской армии жителей Донбасса. Ростовская область заключила 581 договор государственных закупок для обеспечения проживания, питания и адаптации украинских беженцев.

Второй в топе регионов с самыми высокими расходами на беженцев значится Нижегородская область. Там на помощь украинским эмигрантам выделили 381 274 642 рубля. Замыкает тройку лидеров Тульская область. Там на поддержку беженцев потратили 296 854 186 рублей.

По расчетам правительства страны, каждый день на размещение и питание одного беженца расходуется 1328 рублей. Расходы за месяц на одного беженца составляют порядка 39,8 тысячи рублей

Напомним, что по данным ООН на 16 июня, в Россию из Украины бежало порядка 1,2 миллионов человек.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что большинство прибывших с Донбасса планируют вернуться домой.

Материалы по теме
Информацию о концлагерях для беженцев опровергли в Ростовской областиБеженцы из ЛДНР и Украины получили отсрочку в 90 дней на оформление ОСАГО в РоссииГубернатор Голубев заявил, что большинство беженцев планируют вернуться в Донбасс
#Новости#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00