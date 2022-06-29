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Ростовчанин продает Библию 1900 года за пять миллионов рублей

29 июня 16:34
Фото: pxhere.com
Житель Ростова-на-Дону выставил на продажу экземпляр Библии 1900 года издания. Объявления появилось на одном из сервисов объявлений.

Житель Кировского района донской столицы разместил объявление о продаже Священного писания 1900 года издательства. Предприимчивый горожанин хочет получить за редкий экземпляр книги пять миллионов рублей. На фото, где изображена Библия, видно, что она была издана в Москве в трех частях. Листы книги уже немного оборваны и пожелтели, а также местами выпадают из переплета.

Тем не менее, 122-летнюю книгу все еще можно прочитать. Владелец книги уточнил, что цена за Библию не окончательная, потенциальные покупатели могут предложить торг.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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