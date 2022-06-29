Ростовчанин продает Библию 1900 года за пять миллионов рублей

Житель Кировского района донской столицы разместил объявление о продаже Священного писания 1900 года издательства. Предприимчивый горожанин хочет получить за редкий экземпляр книги пять миллионов рублей. На фото, где изображена Библия, видно, что она была издана в Москве в трех частях. Листы книги уже немного оборваны и пожелтели, а также местами выпадают из переплета.