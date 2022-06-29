Ростовская область получит деньги на ликвидацию свалок

Донской регион получит средства из федерального бюджета на ликвидацию свалок. Реализация инициативы пройдет в рамках национального проекта «Экология». Мусорные скопища будут устранены в Ростове, Таганроге и Донецке. В министерстве ЖКХ Ростовской области отметили, что данный проект даст возможность очистить города от свалок, которые существуют годами.
Министерство ЖКХ области в Минприроды России также направило еще одну заявку на субсидию, за счет которой планируется ликвидировать несанкционированные свалки в Цимлянске. В настоящее время заявка находится на рассмотрении.
Напомним, что Ростовская область входит в топ-5 самых замусоренных регионов России. Объем отходов в регионе достиг отметки в 1,6 миллионов тонн. Также Россельхознадзор по Ростовской области регулярно сообщает об обнаружении в регионе токсичных свалок на местах, предназначенных для сельскохозяйственных угодий. Последняя подобная свалка была обнаружена в Советском районе. Мусором было завалено 2 гектара некогда плодородной земли. Специалисты обнаружили в почве химические вещества 1 класса опасности, из-за этого пригодности данной территории для сельского хозяйства стоит под вопросом.