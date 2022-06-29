Ростовская область получит деньги на ликвидацию свалок

Напомним, что Ростовская область входит в топ-5 самых замусоренных регионов России. Объем отходов в регионе достиг отметки в 1,6 миллионов тонн. Также Россельхознадзор по Ростовской области регулярно сообщает об обнаружении в регионе токсичных свалок на местах, предназначенных для сельскохозяйственных угодий. Последняя подобная свалка была обнаружена в Советском районе. Мусором было завалено 2 гектара некогда плодородной земли. Специалисты обнаружили в почве химические вещества 1 класса опасности, из-за этого пригодности данной территории для сельского хозяйства стоит под вопросом.