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В Ростовской области «Крестьянин» прекратит выпуск газет после 30 лет работы

29 июня 08:11
Фото: unsplash.com
В Ростове о прекращении работы объявила газета «Крестьянин», которая существует на рынке более 30 лет, об этом сообщила гендиректор издательского дома Ирина Самохина.

Во вторник, 28 июня, руководитель издания рассказала, что первый номер газеты вышел более 30 лет назад — в феврале 1991 года. Создателем издания был отец нынешнего гендиректора Владимир Фоменко, который хотел писать для сельского жителя правдивую информацию без какой-либо цензуры и навязывания мнения.

Ирина Самохина добавила, что в течение всех лет газета существовала исключительно на собственные средства, а также с гордостью признала, что издание не отступало от защиты прав читателей, несмотря на риски для типографии и ее персонала.

Однако сейчас продолжать деятельность не представляется возможным, поскольку законодательство изменилось, и печатные СМИ по ее мнению стали связаны по рукам и ногам КоАП и УК РФ.

«Существенно осложнили нашу работу и новые статьи Уголовного кодекса 207.1 и 207.2, по которым журналистов стали наказывать за распространение недостоверной общественно значимой информации», — добавила женщина, отметив, что даже прогноз о дефолте стал противозаконным.

В этих условиях работа журналистов стала гораздо тяжелее и опаснее, исключив для «Крестьянина» возможность осуществлять деятельность в привычных условиях свободы слова и изложения разных точек зрения.

«Я приняла тяжёлое для себя и всего коллектива решение — закрыть газету „Крестьянин“. Такой, какой задумывал газету мой отец и его ближайшие друзья, делать её сегодня невозможно», — подвела итоги Ирина Самохина, добавив, что другой формат газеты ей не позволяет делать совесть. Она также отметила, что онлайн-проекты продолжат свое существование.

Ранее о прекращении печати газет объявил «Вечерний Ростов».

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