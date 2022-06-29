В Ростовской области «Крестьянин» прекратит выпуск газет после 30 лет работы

Во вторник, 28 июня, руководитель издания рассказала, что первый номер газеты вышел более 30 лет назад — в феврале 1991 года. Создателем издания был отец нынешнего гендиректора Владимир Фоменко, который хотел писать для сельского жителя правдивую информацию без какой-либо цензуры и навязывания мнения.
Ирина Самохина добавила, что в течение всех лет газета существовала исключительно на собственные средства, а также с гордостью признала, что издание не отступало от защиты прав читателей, несмотря на риски для типографии и ее персонала.
Однако сейчас продолжать деятельность не представляется возможным, поскольку законодательство изменилось, и печатные СМИ по ее мнению стали связаны по рукам и ногам КоАП и УК РФ.
«Существенно осложнили нашу работу и новые статьи Уголовного кодекса 207.1 и 207.2, по которым журналистов стали наказывать за распространение недостоверной общественно значимой информации», — добавила женщина, отметив, что даже прогноз о дефолте стал противозаконным.
В этих условиях работа журналистов стала гораздо тяжелее и опаснее, исключив для «Крестьянина» возможность осуществлять деятельность в привычных условиях свободы слова и изложения разных точек зрения.
«Я приняла тяжёлое для себя и всего коллектива решение — закрыть газету „Крестьянин“. Такой, какой задумывал газету мой отец и его ближайшие друзья, делать её сегодня невозможно», — подвела итоги Ирина Самохина, добавив, что другой формат газеты ей не позволяет делать совесть. Она также отметила, что онлайн-проекты продолжат свое существование.