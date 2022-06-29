В Ростовской области «Крестьянин» прекратит выпуск газет после 30 лет работы

«Я приняла тяжёлое для себя и всего коллектива решение — закрыть газету „Крестьянин“. Такой, какой задумывал газету мой отец и его ближайшие друзья, делать её сегодня невозможно», — подвела итоги Ирина Самохина, добавив, что другой формат газеты ей не позволяет делать совесть. Она также отметила, что онлайн-проекты продолжат свое существование.