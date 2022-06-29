В Ростовской области летом начнут строительство мусоросортировочного комплекса

Напомним, в октябре прошлого года замгубернатора Игорь Сорокин сообщал, что Мясниковский и Неклиновский МЭОКи запланировано достроить до конца 2021 года. Между тем портал Donnews в январе сообщал, что многолетняя программа мусорной реформы и строительство МЭОКов не удалось реализовать даже на 50% с учетом того, что план по строительству сократили на два предприятия.