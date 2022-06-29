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В Ростовской области летом начнут строительство мусоросортировочного комплекса

29 июня 11:16
Фото: ГК «Чистый город»
Летом власти планируют начать строительство мусоросортировочного комплекса Мясниковского МЭОКа, строительство которого обещали завершить в 2021 году, об этом сообщил регоператор.

Во вторник, 28 июня, замгубернатора Виктор Гончаров посетил территорию Мясниковского МЭОКа, чтобы провести инспекцию работ по строительству сортировочного комплекса. Сейчас проектная документация по объекту находится на экспертизе, а строительство запланировано на 2023 год. В этот же год приступят к работам по организации площадки для биокомпостирования, которая позволит провести утилизацию трети отходов из ближайших территорий.

В пресс–службе регоператора отметили, что на Мясниковском МЭОКе построили две из семи карт полигона и почти завершена третья. Ожидается, что по завершению работ предприятие сможет обрабатывать около 800 тысяч тонн мусора ежегодно, а также создаст 500 рабочих мест.

Напомним, в октябре прошлого года замгубернатора Игорь Сорокин сообщал, что Мясниковский и Неклиновский МЭОКи запланировано достроить до конца 2021 года. Между тем портал Donnews в январе сообщал, что многолетняя программа мусорной реформы и строительство МЭОКов не удалось реализовать даже на 50% с учетом того, что план по строительству сократили на два предприятия.

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