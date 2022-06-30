Более тысячи детей пострадали от укусов клещей в Ростовской области к 28 июня

Также в надзорном органе отметили, что в лабораториях уже подтвердили 13 случаев Крымской геморрагической лихорадки, пробы которых были собраны у жителей Новошахтинска, Пролетарского, Сальского, Октябрьского, Ремонтненского, Тацинского, Зимовниковского и Целинского с Орловским районов. Еще четыре человека с болезнью Лайма были обнаружены в Ростове и Шахтах, а также 16 больных лихорадкой Ку, обнаруженных в Ремонтненском и Сальском районах.