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Более тысячи детей пострадали от укусов клещей в Ростовской области к 28 июня

30 июня 00:12
Фото: unsplash.com
В Ростовской области к медикам из-за укусов клещей обратились уже более 2,8 тысячи граждан, об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.

В надзорном органе сообщили о результатах мониторинга распространения клещевых инфекций, так к 28 июня к медикам обратились 2833 жителя Ростовской области, пострадавшие от укусов клещей. При этом треть из них составили несовершеннолетние в возрасте до 14 лет — их было 1050 пострадавших.

Также в надзорном органе отметили, что в лабораториях уже подтвердили 13 случаев Крымской геморрагической лихорадки, пробы которых были собраны у жителей Новошахтинска, Пролетарского, Сальского, Октябрьского, Ремонтненского, Тацинского, Зимовниковского и Целинского с Орловским районов. Еще четыре человека с болезнью Лайма были обнаружены в Ростове и Шахтах, а также 16 больных лихорадкой Ку, обнаруженных в Ремонтненском и Сальском районах.

Жителям Ростовской области рекомендовано избегать ситуаций, при которых возможно присасывание клеща, а в случае, если после укуса пострадавшему станет плохо, в Роспотребнадзоре рекомендуют обратиться за медицинской помощью. Для определения вида и исследования клеща жители региона могут обратиться в

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области».

Ранее стало известно о распространении новой лихорадки, передаваемой клещами и домашним скотом.

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