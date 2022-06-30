Более тысячи детей пострадали от укусов клещей в Ростовской области к 28 июня

В надзорном органе сообщили о результатах мониторинга распространения клещевых инфекций, так к 28 июня к медикам обратились 2833 жителя Ростовской области, пострадавшие от укусов клещей. При этом треть из них составили несовершеннолетние в возрасте до 14 лет — их было 1050 пострадавших.
Также в надзорном органе отметили, что в лабораториях уже подтвердили 13 случаев Крымской геморрагической лихорадки, пробы которых были собраны у жителей Новошахтинска, Пролетарского, Сальского, Октябрьского, Ремонтненского, Тацинского, Зимовниковского и Целинского с Орловским районов. Еще четыре человека с болезнью Лайма были обнаружены в Ростове и Шахтах, а также 16 больных лихорадкой Ку, обнаруженных в Ремонтненском и Сальском районах.
Жителям Ростовской области рекомендовано избегать ситуаций, при которых возможно присасывание клеща, а в случае, если после укуса пострадавшему станет плохо, в Роспотребнадзоре рекомендуют обратиться за медицинской помощью. Для определения вида и исследования клеща жители региона могут обратиться в
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области».