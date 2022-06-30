Губернатор Голубев назвал Ростовскую область лидером отрасли ветроэнергетики в России

Глава правительства Ростовской области Василий Голубев объяснил, что итальянская компания Enel, ровно как и финская компания Fortum, были зарегистрированы на территории России, и хотя зарубежные акционеры и приняли решение покинуть рынок, это не оказало существенного влияния на отрасль.
«Действительно акционеры компаний вышли из проекта [прим. редакции — ветропарков]. Но и та, и другая продолжают работать. Меняются акционеры, и планы их по развитию практически во всех случаях остаются», — объяснил Василий Голубев, добавив, что все станции, что ввели в эксплуатацию в последние годы, находятся в рабочем состоянии. На сегодняшний день их в Ростовской области шесть.
«И основная масса запланированных станций находятся в развитии: кто-то в проектировании, кто-то в предпроектных работах. Даже со сменой акционеров мы не видим проблем, поскольку все[прим. редакции — станции] продолжают работу и выработку электроэнергии», — добавил губернатор.
В заключение Василий Голубев отметил, что в настоящий момент речь идет только о развитии ветроэнергетики в Ростовской области, что стала лидером отрасли на территории России.
Напомним, ранее компания «Роснано» отказалась от участия в проекте изготовления башен для ветроэнергетических установок в Таганроге.