Губернатор Голубев назвал Ростовскую область лидером отрасли ветроэнергетики в России

«Действительно акционеры компаний вышли из проекта [прим. редакции — ветропарков]. Но и та, и другая продолжают работать. Меняются акционеры, и планы их по развитию практически во всех случаях остаются», — объяснил Василий Голубев, добавив, что все станции, что ввели в эксплуатацию в последние годы, находятся в рабочем состоянии. На сегодняшний день их в Ростовской области шесть.