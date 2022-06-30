«Мало дали»: ростовчане одобрили наказание мага за критику Вооруженных сил РФ

В четверг, 30 июня, ростовчанин Алексей Варцаба, известный под псевдонимом Намтар Энзигаль, стал фигурантом административного дела о дискредитации ВС РФ.
В своих соцсетях учитель «черной магии» указал, что горд этим фактом, поскольку это говорит о его якобы «здравомыслии и критическом мышлении».
«Поэтому я горд, что оказался в одном списке с адекватными представителями нашего общества», — заявил Алексей Варцаба, который известен по участию в «Битве Экстрасенсов» и «Последнем герое».
Между тем ростовчане заявили, что наказание нашло своего нарушителя, а угрозы штрафа было явно недостаточно.
«Такой себе экстрасенс», — заметили жители, добавив, что он мог предсказать происходящее, если обладал каким-либо даром.
«Мало дали…», — посетовали горожане.
«Смешно, маг говорит о критическом мышлении», — добавил один из ростовчан.