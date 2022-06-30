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«Мало дали»: ростовчане одобрили наказание мага за критику Вооруженных сил РФ

30 июня 18:04
Фото: vk.com/namtar_official
В Ростове жители поддержали наказание Алексея Варцабы, который публиковал критику СВО на Украине в соцсетях и допускал националистические высказывания, комментарии появились в соцсетях.

В четверг, 30 июня, ростовчанин Алексей Варцаба, известный под псевдонимом Намтар Энзигаль, стал фигурантом административного дела о дискредитации ВС РФ.

В своих соцсетях учитель «черной магии» указал, что горд этим фактом, поскольку это говорит о его якобы «здравомыслии и критическом мышлении».

«Поэтому я горд, что оказался в одном списке с адекватными представителями нашего общества», — заявил Алексей Варцаба, который известен по участию в «Битве Экстрасенсов» и «Последнем герое».

Между тем ростовчане заявили, что наказание нашло своего нарушителя, а угрозы штрафа было явно недостаточно.

«Такой себе экстрасенс», — заметили жители, добавив, что он мог предсказать происходящее, если обладал каким-либо даром.

«Мало дали…», — посетовали горожане.

«Смешно, маг говорит о критическом мышлении», — добавил один из ростовчан.

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#Новости#Анастасия Тихая#Общество
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