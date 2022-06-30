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Область хочет забрать у Ростова-на-Дону более 30 медицинских учреждений

30 июня 11:33
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону рассматривается вопрос о передаче 31 учреждения здравоохранения и 317 объектов недвижимости в государственную собственность области, сообщили в мэрии.

Этот вопрос рассмотрели на заседании городской Думы. По словам председателя Думы Зинаиды Неярохиной, нововведение положительно отразится на качестве оказания медицинских услуг.

«Это не говорит о том, что органы самоуправления перестанут интересоваться этой сферой. В уставе города есть пункт о формировании условий для оказания медицинской помощи населению», — уточнила Неярохина.

Она добавила, что власти продолжат мониторить ситуацию в системе здравоохранения. Также продолжится работа по повышению качества услуг.

Ранее медсестра в Ростовской области пожаловалась на зарплату в 12 тысяч рублей.

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#Новости#Илья Протвинов#Общество
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