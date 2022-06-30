Область хочет забрать у Ростова-на-Дону более 30 медицинских учреждений

Этот вопрос рассмотрели на заседании городской Думы. По словам председателя Думы Зинаиды Неярохиной, нововведение положительно отразится на качестве оказания медицинских услуг.
«Это не говорит о том, что органы самоуправления перестанут интересоваться этой сферой. В уставе города есть пункт о формировании условий для оказания медицинской помощи населению», — уточнила Неярохина.
Она добавила, что власти продолжат мониторить ситуацию в системе здравоохранения. Также продолжится работа по повышению качества услуг.