Министр иностранных дел Сергей Лавров согласился с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем, отметив, что железный занавес между Россией и странами Запада уже начал опускаться.
Оба министра сошлись во мнении, что Запад решительно настроен на разрушение действующих договоренностей с Россией.
«Пусть они [западные страны] только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», — цитирует мнение Лаврова о железном занавесе издание.
Он добавил, что за последние восемь лет дипломатические отношения с западными странами были фактически уничтожены. Это касается и результатов саммитов, диалогов между правительствами стран, в том числе обсуждений безвизового режима.
Глава МИД добавил, что теперь Россия планирует принять меры, чтобы полностью избавиться от зависимости от стран Запада в стратегически важных сферах и отраслях.
Однако это не значит, что правительство полностью откажется от предложений западных стран. Лавров сказал, что теперь каждое предложение будет проходить тщательный анализ и оцениваться с позиций взаимной выгоды. Он также выразил надежду, что одержимость стран Запада собственным величием вскоре пройдет.
«Если дойдет дело до диалога, исключительно равноправия и нацеленности на баланс интересов всех участников, по справедливости», — подчеркнул Лавров.