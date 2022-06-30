«Процесс запущен»: Глава МИД Лавров объявил о втором «железном занавесе»

Однако это не значит, что правительство полностью откажется от предложений западных стран. Лавров сказал, что теперь каждое предложение будет проходить тщательный анализ и оцениваться с позиций взаимной выгоды. Он также выразил надежду, что одержимость стран Запада собственным величием вскоре пройдет.