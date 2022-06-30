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«Процесс запущен»: Глава МИД Лавров объявил о втором «железном занавесе»

30 июня 15:45
Фото: eng.mil.ru
Глава МИД России Сергей Лавров объявил, что страна готова к новому «железному занавесу», подробностями поделился портал «Новые Известия».

Министр иностранных дел Сергей Лавров согласился с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем, отметив, что железный занавес между Россией и странами Запада уже начал опускаться.

Оба министра сошлись во мнении, что Запад решительно настроен на разрушение действующих договоренностей с Россией.

«Пусть они [западные страны] только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен», — цитирует мнение Лаврова о железном занавесе издание.

Он добавил, что за последние восемь лет дипломатические отношения с западными странами были фактически уничтожены. Это касается и результатов саммитов, диалогов между правительствами стран, в том числе обсуждений безвизового режима.

Глава МИД добавил, что теперь Россия планирует принять меры, чтобы полностью избавиться от зависимости от стран Запада в стратегически важных сферах и отраслях.

Однако это не значит, что правительство полностью откажется от предложений западных стран. Лавров сказал, что теперь каждое предложение будет проходить тщательный анализ и оцениваться с позиций взаимной выгоды. Он также выразил надежду, что одержимость стран Запада собственным величием вскоре пройдет.

«Если дойдет дело до диалога, исключительно равноправия и нацеленности на баланс интересов всех участников, по справедливости», — подчеркнул Лавров.

Ранее Сергей Лавров объяснил, какие мотивы преследуют западные страны в своей внешней политике.

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