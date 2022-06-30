В ЛНР рассказали о ликвидации боевиками ВСУ иностранных наемников

Представители Народной милиции ЛНР поделились данными о том, что украинские боевики начали ликвидацию наемников из других государств из-за того, что они осведомлены о деятельности иностранных спецслужб на территории Донбасса. По их версии это один из способов не допустить утечки важной информации при попадании военнослужащих в плен. Так речь идет о ликвидации контрактников, которые служат на территории Лисичанска и Северодонецка.