Представители Народной милиции ЛНР поделились данными о том, что украинские боевики начали ликвидацию наемников из других государств из-за того, что они осведомлены о деятельности иностранных спецслужб на территории Донбасса. По их версии это один из способов не допустить утечки важной информации при попадании военнослужащих в плен. Так речь идет о ликвидации контрактников, которые служат на территории Лисичанска и Северодонецка.
Источник издания рассказал, что украинские силовики уже получили приказ избавиться от инструкторов. Поскольку именно они являются потенциальными обладателями важной информации о действиях спецслужб, которую в дальнейшем могут передать стороне противника.
Источник из НМ ЛНР добавил, что военнослужащие Республики уже нашли останки некоторых наемников. Они были сожжены.
«Уже удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков», — цитирует информатора издание.
Ранее глава СУ СК РФ поделился информацией о планировавшемся в марте нападении на приграничные территории России.