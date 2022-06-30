rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ЛНР рассказали о ликвидации боевиками ВСУ иностранных наемников

30 июня 15:21
Фото: structure.mil.ru
В ЛНР рассказали о ликвидации боевиками ВСУ иностранных наемников в Лисичанске и Северодонецке, причина этого — информация о деятельности спецслужб других стран в Донбассе, об этом рассказал портал ТАСС.

Представители Народной милиции ЛНР поделились данными о том, что украинские боевики начали ликвидацию наемников из других государств из-за того, что они осведомлены о деятельности иностранных спецслужб на территории Донбасса. По их версии это один из способов не допустить утечки важной информации при попадании военнослужащих в плен. Так речь идет о ликвидации контрактников, которые служат на территории Лисичанска и Северодонецка.

Источник издания рассказал, что украинские силовики уже получили приказ избавиться от инструкторов. Поскольку именно они являются потенциальными обладателями важной информации о действиях спецслужб, которую в дальнейшем могут передать стороне противника.

Источник из НМ ЛНР добавил, что военнослужащие Республики уже нашли останки некоторых наемников. Они были сожжены.

«Уже удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков», — цитирует информатора издание.

Ранее глава СУ СК РФ поделился информацией о планировавшемся в марте нападении на приграничные территории России.

Материалы по теме
Российская армия разгромила грузинских наемников на ДонбассеГлава ДНР Пушилин рассказал, где проведут трибунал над иностранными наемникамиМО РФ объявило о ликвидации грузинских наемников, пытавших российских военных
#Новости#ЛНР#Донбасс#Эвакуация мирных жителей Донбасса#Беженцы с Донбасса#Спецоперация#ДНР#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Анастасия Тихая#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00