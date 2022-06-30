В Ростовской области построят 15 газовых заправок к 2024 году

В эфире телеканала «Россия 24» глава правительства Ростовской области объявил, что до конца текущего года в регионе запланировано возвести четыре объекта газозаправочной инфраструктуры, а до 2024 года к ним добавятся еще 11 объектов.
Это позволит увеличить количество аналогичных заправок до 63 единиц, расположенных в Ростовской области.
«Стоимость топлива заметно ниже. Запасы газа и наши возможности в этом плане весьма высокие», — в заключение добавил Василий Голубев.
Напомним, в 2021 году сообщалось, что до 2023 года на установку газозаправочных комплексов Минэнергетики Ростовской области выделит субсидии в размере 684 миллионов рублей. Однако ростовчане просили власти отказаться от газозаправочных станций, поскольку рост цен на топливо перестал быть выгодным и доступным автомобилистам.