В Ростовской области построят 15 газовых заправок к 2024 году

Напомним, в 2021 году сообщалось, что до 2023 года на установку газозаправочных комплексов Минэнергетики Ростовской области выделит субсидии в размере 684 миллионов рублей. Однако ростовчане просили власти отказаться от газозаправочных станций, поскольку рост цен на топливо перестал быть выгодным и доступным автомобилистам.