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В Ростовской области построят 15 газовых заправок к 2024 году

30 июня 16:59
Фото: donland.ru
В Ростовской области запланировано возвести больше 10 объектов газозаправочной инфраструктуры до конца 2023 года, об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

В эфире телеканала «Россия 24» глава правительства Ростовской области объявил, что до конца текущего года в регионе запланировано возвести четыре объекта газозаправочной инфраструктуры, а до 2024 года к ним добавятся еще 11 объектов.

Это позволит увеличить количество аналогичных заправок до 63 единиц, расположенных в Ростовской области.

«Стоимость топлива заметно ниже. Запасы газа и наши возможности в этом плане весьма высокие», — в заключение добавил Василий Голубев.

Напомним, в 2021 году сообщалось, что до 2023 года на установку газозаправочных комплексов Минэнергетики Ростовской области выделит субсидии в размере 684 миллионов рублей. Однако ростовчане просили власти отказаться от газозаправочных станций, поскольку рост цен на топливо перестал быть выгодным и доступным автомобилистам.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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