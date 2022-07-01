Арендодатели Ростова не желают сдавать жилье матери с больным раком сыном из Донбасса

Однако уже сейчас семейство столкнулось с серьезными трудностями. Арендодатели Ростова-на-Дону либо вовсе не хотят сдавать жилье жителям Донбасса, либо сдают квартиры без меблировки. В итоге единственный подходящий для Аксеновых вариант — это съем жилья посуточно, однако он и стоит дороже. Раиса Аксенова рассказала, что за последние две недели им с сыном пришлось переехать трижды, сменив три места проживания.