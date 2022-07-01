Арендодатели Ростова не желают сдавать жилье матери с больным раком сыном из Донбасса

В издании рассказали, что Раиса Аксенова приехала в Ростов-на-Дону с 37-летним сыном Дмитрием в середине июня, и с тех пор они пережили три переезда из-за невозможности найти жилье в долгосрочную аренду.
Семья Аксеновых проживали в Ясиноватой на территории ДНР, однако пять лет назад Дмитрию диагностировали рак мозга. С того момента семья сменила несколько мест проживания из-за лечения и реабилитации Дмитрия.
После реабилитации Аксеновы решили приехать в Ростов-на-Дону, чтобы жить ближе к границе и вернуться домой, как только в Ясиноватой закончатся боевые действия.
Однако уже сейчас семейство столкнулось с серьезными трудностями. Арендодатели Ростова-на-Дону либо вовсе не хотят сдавать жилье жителям Донбасса, либо сдают квартиры без меблировки. В итоге единственный подходящий для Аксеновых вариант — это съем жилья посуточно, однако он и стоит дороже. Раиса Аксенова рассказала, что за последние две недели им с сыном пришлось переехать трижды, сменив три места проживания.
Помимо того, что съем оказался дороже, чем они рассчитывали, Дмитрий плохо переносит жару, привычную для Ростова, где летом воздух прогревается и до +45 градусов. По словам Раисы Аксеновой это существенно затрудняет поиски нового жилья и исчерпывает запасы тех средств, что были отложены на лечение, пишет издание.
Ранее стало известно, что ежемесячное содержание одного беженца обходится Ростовской области в сумму около 40 тысяч рублей.