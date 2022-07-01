rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Девять владельцев домов на улице Вавилова получили от мэрии в Ростове 45 млн рублей

1 июля 10:57
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростове первые девять владельцев недвижимости в зоне будущей реконструкции улицы Вавилова получили выплаты за землю, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В пятницу, 1 июля, глава горадминистрации объявил, что выплаты за выкуп земельных участков получили первые девять владельцев недвижимого имущества на Вавилова. Общая сумма выплат составила более 44,9 миллиона рублей.

Алексей Логвиненко добавил, что ростовчанам предоставили право проживания в выкупленной недвижимости в течение полугода с момента получения компенсации, чтобы собственники имели возможность переехать на подходящих им условиях и найти новое жилье.

Напомним, переговоры об изъятии земли и недвижимости у частных лиц начали вести еще 1 марта. Теперь мэрии предстоит выкупить еще 110 участков, чтобы в будущем на улице Вавилова появилась четырехполосная дорога с двумя проездами шириной более пяти метров.

Подрядчик должен будет провести работы до 2025 года после завершения выкупа земельных участков, находящихся в зоне строительства.

За консультацией по вопросу реконструкции Вавилова можно обратиться в МКУ «ДИСОТИ» лично или позвонив по телефону 267-57-40, а также написав электронное письмо на почту [email protected]

Материалы по теме
Застройщик из Краснодара проведет реконструкцию улицы Вавилова в Ростове за 4,3 млрдБывший заммэра в Ростове-на-Дону усомнился в целесообразности реконструкции ВавиловаЛинию скоростного трамвая запустят в Ростове параллельно Вавилова
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00