Девять владельцев домов на улице Вавилова получили от мэрии в Ростове 45 млн рублей

Напомним, переговоры об изъятии земли и недвижимости у частных лиц начали вести еще 1 марта. Теперь мэрии предстоит выкупить еще 110 участков, чтобы в будущем на улице Вавилова появилась четырехполосная дорога с двумя проездами шириной более пяти метров.