Девять владельцев домов на улице Вавилова получили от мэрии в Ростове 45 млн рублей

В пятницу, 1 июля, глава горадминистрации объявил, что выплаты за выкуп земельных участков получили первые девять владельцев недвижимого имущества на Вавилова. Общая сумма выплат составила более 44,9 миллиона рублей.
Алексей Логвиненко добавил, что ростовчанам предоставили право проживания в выкупленной недвижимости в течение полугода с момента получения компенсации, чтобы собственники имели возможность переехать на подходящих им условиях и найти новое жилье.
Напомним, переговоры об изъятии земли и недвижимости у частных лиц начали вести еще 1 марта. Теперь мэрии предстоит выкупить еще 110 участков, чтобы в будущем на улице Вавилова появилась четырехполосная дорога с двумя проездами шириной более пяти метров.
Подрядчик должен будет провести работы до 2025 года после завершения выкупа земельных участков, находящихся в зоне строительства.
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