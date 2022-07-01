Тишина, куры и шашлыки: какие штрафы придется заплатить ростовским дачникам

Для дачного туалета тоже есть свои правила. Например, емкость для него должна быть геометрической, а располагаться санузел должен минимум в двух метрах от забора и восьми метрах от скважины или колодца. Для нарушителей предусмотрено сразу три вида штрафов: 1 - 2 тысячи рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований, 3 – 5 тысяч рублей за порчу земель и еще столько же за несоблюдение правил использования участков, расположенных в пределах водоохранных зон.