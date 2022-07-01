Тишина, куры и шашлыки: какие штрафы придется заплатить ростовским дачникам

Разведение огня и шашлыки
На заметку любителям жареного мяса: мангал запрещено устанавливать ближе, чем на 5 метров к забору или строениям. В радиусе двух метров не должно быть сухостоя, горючего и беседок или дачных навесов.
Мусор можно сжигать только в яме, глубже 130 сантиметров либо в специальной металлической емкости с крышкой.
Однако, если в регионе введен противопожарный режим, то любое взаимодействие с огнем на дачном участке запрещено. Нарушителям придется заплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Должностным лицам – от 6 до 15 тысяч рублей, юридическим – 150 – 200 тысяч рублей.
Скважины и туалеты
Санитарные объекты на участке тоже подчиняются правилам, за несоблюдение которых владельцам грозит штраф.
На установку колодца или скважины предварительно нужно получить лицензию, поскольку это относится к противоправному использованию недр. Дачникам, которые пренебрегли лицензией, придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей штрафа.
Для дачного туалета тоже есть свои правила. Например, емкость для него должна быть геометрической, а располагаться санузел должен минимум в двух метрах от забора и восьми метрах от скважины или колодца. Для нарушителей предусмотрено сразу три вида штрафов: 1 - 2 тысячи рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований, 3 – 5 тысяч рублей за порчу земель и еще столько же за несоблюдение правил использования участков, расположенных в пределах водоохранных зон.
Сорняки и мусорная свалка
Дачникам, которые занимаются скапливанием мусора на своем участке придется оплатить штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей. А те, кто поленился заняться прополкой и позволил своему участку зарасти бурьяном более, чем на 20-25% заплатят за нарушение от 20 до 50 тысяч рублей.
Отдельное наказание в размере 500 рублей предусматривается за распространение борщевика. Под запретом также полевая мята, осот полевой, одуванчик, ромашка, чертополох и амброзия.
«Мы в этом году устали от соседа, который устроил у себя свалку. Ветер все несет к нам. Пожаловались, ему назначили штраф. Но видимо, он слишком маленький, чтобы координально что-то изменить», – поделилась с корреспондентом RostovGazeta одна из дачниц в СНТ «Красный садовод».
Мытье машины
Этот запрет возмущает многих ростовских автомобилистов. Тем не менее, мыть железного коня на территории СНТ незаконно из-за риска попадания в почву технических масел и других загрязняющих веществ. Нарушителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
«Я всю жизнь мыл машину на даче, все так делают. А недавно прилетел штраф. Больше всего интересно, как об этом узнали, и кто расскажет, где можно бесплатно помыть машину, за которую я плачу кредит и налоги», – возмущается ростовчанин Алексей Тихомиров.
Закон о тишине
Соблюдение тишины как никогда актуально для периода летних отпусков на даче. Закон о тишине регулируется местными властями. В Ростовской области он действует с 23:00 до 8: 00 по будням и с 22:00 до 10:00 в праздничные и выходные дни. Шум в жилых зданиях и помещениях днем не должен превышать 79дБ, а ночью должно быть тише 72дБ. Любители пошуметь заплатят штраф в размере от 5 до 50 тысяч рублей.
Использование не по назначению
Если собственник использует свой участок не по назначению, то ему грозит штраф в размере 0,5-1% от кадастровой стоимости земельного участка. Бывают случаи, когда дачный участок занимают самовольно. В этом случае штраф – от 1 до 1,5% кадастровой стоимости.
Пчел – можно, кур – нельзя
Многие владельцы дачных участков ошибочно думают, что могут заводить сельскохозяйственных животных. Самым частым выбором становятся козы, куры и кролики. Однако содержание таких животных, особенно на территории СНТ – запрещено. Желающие заняться животноводством должны в обязательном порядке оформить свой участок как землю сельскохозяйственного назначения. В противном случае придется заплатить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Однако устанавливать ульи можно просто заручившись одобрением соседей по даче.