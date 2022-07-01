В Ростовской области поднялись цены на услуги ЖКХ с 1 июля

В АО «Ростовводоканал» и «ТНС Энерго» напомнили, что, начиная с 1 июля, в Ростове и Батайске станут платить за коммунальные услуги больше.
Так для горожан в Ростове и Батайске услуги холодного водоснабжения подорожают почти до 47,4 рубля за кубометр, а водоотведения — до 33,2 рубля.
В «ТНС Энерго» также сообщили, что теперь жители Ростовской области, которые живут в городе и потребляют электричество в рамках социальной нормы будут платить за киловатт-час 4,4 рубля, а жители сел и горожане с электроплитами станут платить по 3,1 рубля за киловатт-час. Те, кто потребляют больше социальной нормы, будут платить от 4,3 до 6,2 рубля за киловатт-час в зависимости от зоны проживания и наличия электроплит в доме.
При этом представители Региональной службы тарифов заявили, что причин для пересмотра цен нет, несмотря на то, что тарифы устанавливали еще в прошлом году. Напомним, фактический индекс роста цен на коммунальные услуги составил не менее 3,5%.