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В Ростовской области поднялись цены на услуги ЖКХ с 1 июля

1 июля 09:39
Фото: unsplash.com
Жители Ростовской области с 1 июля стали больше платить за услуги водоснабжения и электроснабжения, информацией поделились организации поставщики.

В АО «Ростовводоканал» и «ТНС Энерго» напомнили, что, начиная с 1 июля, в Ростове и Батайске станут платить за коммунальные услуги больше.

Так для горожан в Ростове и Батайске услуги холодного водоснабжения подорожают почти до 47,4 рубля за кубометр, а водоотведения — до 33,2 рубля.

В «ТНС Энерго» также сообщили, что теперь жители Ростовской области, которые живут в городе и потребляют электричество в рамках социальной нормы будут платить за киловатт-час 4,4 рубля, а жители сел и горожане с электроплитами станут платить по 3,1 рубля за киловатт-час. Те, кто потребляют больше социальной нормы, будут платить от 4,3 до 6,2 рубля за киловатт-час в зависимости от зоны проживания и наличия электроплит в доме.

При этом представители Региональной службы тарифов заявили, что причин для пересмотра цен нет, несмотря на то, что тарифы устанавливали еще в прошлом году. Напомним, фактический индекс роста цен на коммунальные услуги составил не менее 3,5%.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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