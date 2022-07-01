В Ростовской области поднялись цены на услуги ЖКХ с 1 июля

В «ТНС Энерго» также сообщили, что теперь жители Ростовской области, которые живут в городе и потребляют электричество в рамках социальной нормы будут платить за киловатт-час 4,4 рубля, а жители сел и горожане с электроплитами станут платить по 3,1 рубля за киловатт-час. Те, кто потребляют больше социальной нормы, будут платить от 4,3 до 6,2 рубля за киловатт-час в зависимости от зоны проживания и наличия электроплит в доме.