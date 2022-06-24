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В Ростовской области тарифы на услуги ЖКХ вырастут до 5,4% с 1 июля

24 июня 12:59
Фото: donland.ru
Руководитель Региональной службы по тарифам Алексей Лукьянов предупредил абонентов Ростовской области о максимальном рост тарифов на услуги ЖКХ до 5,4%, данными о конференции поделились в правительстве региона.

Алексей Лукьянов объяснил встревоженным жителям Ростовской области, что рост тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не превысит допустимых значений. Фактический индекс роста цен составит почти 3,5% при действующем разрешенном показателе в 3,8%.

При этом цены на тарифы никак не связаны с текущей обстановкой, поскольку их размеры определили еще в конце 2021 года.

«Оснований для пересмотра установленных тарифов на 2022 год в настоящее время не имеется», — добавил Алексей Лукьянов, сообщив, что предельный индекс роста тарифов может составить до 5,4%.

Причиной этого Лукьянов назвал рост стоимости энергоносителей, включая газ, уголь, электричество, индексацию зарплат и увеличение других статей расходов.

Ранее жители Ростовской области назвали »обдираловкой» рост цен на услуги ЖКХ низкого качества.

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