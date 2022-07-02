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Байкеры расскажут жителям Ростовской области об опасности пожаров

2 июля 12:41
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростовской области байкеры начнут проводить разъяснительные беседы с населением о профилактике пожаров, об этом объявили в УМЧС региона.

В пресс-службе рассказали, что в Таганроге прошли практические занятия пожарных служб МЧС с участием местных жителей из числа мотоциклистов. В мероприятиях участвовали больше 100 человек.

В ведомстве добавили, что теперь для разъяснительных бесед с жителями Ростовской области будут задействованы байкеры клуба «Огнеборцы», которые будут помогать пожарным до 16 октября — день окончания особого противопожарного режима.

Фото: 61.mchs.gov.ru

Всем участникам напомнили о правилах и провели демонстрацию оказания первой помощи пострадавшим, а также механизмов применения средств для ликвидации пожаров.

Ранее украинский вербовщик предложил ростовчанину за поджоги военкоматов две тысячи долларов.

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