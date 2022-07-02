Байкеры расскажут жителям Ростовской области об опасности пожаров

В пресс-службе рассказали, что в Таганроге прошли практические занятия пожарных служб МЧС с участием местных жителей из числа мотоциклистов. В мероприятиях участвовали больше 100 человек.
В ведомстве добавили, что теперь для разъяснительных бесед с жителями Ростовской области будут задействованы байкеры клуба «Огнеборцы», которые будут помогать пожарным до 16 октября — день окончания особого противопожарного режима.
Всем участникам напомнили о правилах и провели демонстрацию оказания первой помощи пострадавшим, а также механизмов применения средств для ликвидации пожаров.