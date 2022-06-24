Где можно жарить шашлыки в Ростове-на-Дону в 2022 году

Ростовчане открыли сезон шашлыков еще в мае текущего года, однако даже месяц спустя для большинства из жителей актуальными остаются вопросы о том, где же их можно приготовить, насколько это законно, и какие штрафы грозят нарушителям противопожарного режима. Корреспонденты издания нашли ответы на все из них.
С 28 апреля по 16 октября 2022 года на всей территории Ростовской области действует особый противопожарный режим, который регулирует правила обращения человека с огнем. В этот период жителям региона запрещено жечь сухотравье, разводить костры и даже въезжать в леса на автомобилях без искрогасителей. Все эти правила существуют ради того, чтобы избежать масштабных пожаров, а также высоких показателей травматизма и смертности в сезон высокой пожароопасности.
В условиях этого режима также запрещено применение устройств с открытым огнем и тлеющими материалами, а именно мангалами, которые могут стать причиной возникновения пожара. Именно по этой причине ростовчанам запрещено самостоятельно разводить костры и пользоваться мангалами в городских лесах и других зеленых зонах, где высока вероятность быстрого распространения пламени.
Однако эти ограничения не действуют в зонах для пикника, специально обустроенных согласно нормам противопожарной безопасности. Так, например, на городских картах отмечены:
А вместе с ними десятки баз отдыха на левом берегу Дона, на территориях которых также возможно приготовить шашлыки, сняв специальные беседки.
Пожарить мясо можно и во дворе частного домовладения, однако следует понимать, что расстояние от мангала до ближайшей стены дома должно быть больше пяти метров. Открытый огонь даже на частных участках запрещен.
Под действие запрета также попадают двор многоквартирного дома, балконы и лоджии, гаражи, террасы и веранды.
Согласно действующему КоАП РФ гражданин, который нарушил требования пожарной безопасности, должен будет заплатить от пяти до 15 тысяч рублей. Если нарушение произошло в условиях особого противопожарного режима, этот штраф может составить до 20 тысяч рублей. И эта сумма продолжает увеличиваться в зависимости от того, нарушены ли правила впервые, был ли нанесен ущерб имуществу или существенный вред здоровью и жизни других людей.
Если отдых с шашлыками станет причиной пожара или даже трагедии сумма штрафа может вырасти до 50 тысяч рублей для гражданских лиц.
А потому жителям Ростовской области настоятельно рекомендовано осторожно выбирать места для пикника с шашлыками и тщательно следить за соблюдением всех условий пожарной безопасности.