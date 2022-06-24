Где можно жарить шашлыки в Ростове-на-Дону в 2022 году

Согласно действующему КоАП РФ гражданин, который нарушил требования пожарной безопасности, должен будет заплатить от пяти до 15 тысяч рублей. Если нарушение произошло в условиях особого противопожарного режима, этот штраф может составить до 20 тысяч рублей. И эта сумма продолжает увеличиваться в зависимости от того, нарушены ли правила впервые, был ли нанесен ущерб имуществу или существенный вред здоровью и жизни других людей.