На Дону руководству в ГИБДД объявили неполное служебное соответствие

Согласно данным издания, в конце мая ГУ МВД РФ по Ростовской области, дескать, выпустили документ, согласно которому были понижены в званиях начальник донской Госавтоинспекции со своими подчиненными — двумя заместителями.
Основанием для решения стали результаты проверок и неполное служебное соответствие, из-за которого глава ГИБДД региона стал специалистом второго класса, а его заместители, один из которых также занимает пост руководителя донского отдела ДПС, стали специалистами третьего класса. Их звания были понижены на ступень, пишут СМИ. Информация уточняется.
Напомним, весной этого года в Донском батальоне ДПС произвели кадровые перестановки после скандала с комбатом Ходаковским, который сообщил о коррупции при проезде Самбека.