На Дону руководству в ГИБДД объявили неполное служебное соответствие

Основанием для решения стали результаты проверок и неполное служебное соответствие, из-за которого глава ГИБДД региона стал специалистом второго класса, а его заместители, один из которых также занимает пост руководителя донского отдела ДПС, стали специалистами третьего класса. Их звания были понижены на ступень, пишут СМИ. Информация уточняется.