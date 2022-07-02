rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Дону руководству в ГИБДД объявили неполное служебное соответствие

2 июля 12:02
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
В Ростовской области якобы объявили неполное служебное соответствие начальника ГИБДД и его подчиненных, информацией об этом поделился портал 1Rnd ссылаясь на собственные источники.

Согласно данным издания, в конце мая ГУ МВД РФ по Ростовской области, дескать, выпустили документ, согласно которому были понижены в званиях начальник донской Госавтоинспекции со своими подчиненными — двумя заместителями.

Основанием для решения стали результаты проверок и неполное служебное соответствие, из-за которого глава ГИБДД региона стал специалистом второго класса, а его заместители, один из которых также занимает пост руководителя донского отдела ДПС, стали специалистами третьего класса. Их звания были понижены на ступень, пишут СМИ. Информация уточняется.

Напомним, весной этого года в Донском батальоне ДПС произвели кадровые перестановки после скандала с комбатом Ходаковским, который сообщил о коррупции при проезде Самбека.

Материалы по теме
Эксперт рассказал, кто курирует поборы инспекторов ГИБДД в Ростовской областиВ Ростове-на-Дону в июне уволили командира роты ГИБДД Волкова за поборы с водителейЭкс-начальнику новочеркасского ГИБДД Ганзенко не удалось обжаловать приговор суда
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00