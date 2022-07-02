В микрорайоне Темерник в Ростове-на-Дону появится школа на 1111 учащихся

Строительные работы должны начаться осенью 2022 года. Полная реализация проекта займет 19 месяцев.
В местном бюджете уже предусмотрели средства на эти цели. Часть денег планируется взять из областной казны, этот вопрос будет рассмотрен в июле.
Контракт с подрядчиком заключат до середины сентября, его выберут в рамках конкурса. Всего в образовательном учреждении предусмотрят 1111 мест для учащихся.
Ранее стало известно, что в Платовском микрорайоне Ростова построят школу на 1340 мест до 2024 года.