В Ростове на три месяца частично перекроют Ворошиловский проспект

Также остановку машин запретили на Таганрогской улице донской столицы. Это сделано для того, чтобы повысить пропускную способность улицы и дать возможность общественному транспорту подъезжать к остановкам. До этого перекрытыми оказались четыре улицы в районе парка Авиаторов. Ограничения действуют с 22 июня и продлятся до 20 декабря 2022 года. Причиной запрета на движение транспорта в данном случае является строительство подземных коммуникаций.