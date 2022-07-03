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В Ростове на три месяца частично перекроют Ворошиловский проспект

3 июля 17:58
Фото: 1mediainvest.ru
С 20 июля движение по Ворошиловскому проспекту в Ростове будет частично ограничено. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Ворошиловский проспект будет частично перекрыт для автомобильного движения с 20 июля по 1 октября 2022 года. Проблем с проездом следует ожидать в районе дороги от улицы Текучева до проспекта Ворошиловского, 80.

Как сообщают городские власти, причиной транспортных ограничений является строительство водопровода, необходимого для пожаротушения.

Ранее по этой же причине было ограничено движение по улице Фурмановской в Ростове. Однако открыть ее для свободного движения машин смогут уже 20 июля.

Также остановку машин запретили на Таганрогской улице донской столицы. Это сделано для того, чтобы повысить пропускную способность улицы и дать возможность общественному транспорту подъезжать к остановкам. До этого перекрытыми оказались четыре улицы в районе парка Авиаторов. Ограничения действуют с 22 июня и продлятся до 20 декабря 2022 года. Причиной запрета на движение транспорта в данном случае является строительство подземных коммуникаций.

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#Новости#Алина Заярная#Город
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