В Ростове во время раскопок нашли части уничтоженного немцами памятника

О том, фрагмент какого именно памятника был найден, пока не известно. Поисковики предполагают, что это могла быть огромная скульптура Владимира Ленина или Иосифа Сталина. В пользу этой версии говорят как габариты постамента, так и исторические факты. Во время оккупации Ростова немецкие солдаты сносили советские памятники, уничтожали их и закапывали.