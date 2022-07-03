В Ростове во время раскопок нашли части уничтоженного немцами памятника

Поисковое движение «Миус-Фронт» доложило об обнаружении неизвестного постамента в парке Авиаторов. Фрагмент памятника находился в одной из расстрельных ям, организованных немцами в годы Великой Отечественной войны, на глубине четырех метров. Высота постамента достигает три с половиной метра, а вес — несколько тонн.
О том, фрагмент какого именно памятника был найден, пока не известно. Поисковики предполагают, что это могла быть огромная скульптура Владимира Ленина или Иосифа Сталина. В пользу этой версии говорят как габариты постамента, так и исторические факты. Во время оккупации Ростова немецкие солдаты сносили советские памятники, уничтожали их и закапывали.
Однако поисковики питают надежду во время раскопок найти остальные части скульптуры, а затем вместе с краеведами детальнее разобраться в происхождении и истории памятника.