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В Ростове во время раскопок нашли части уничтоженного немцами памятника

3 июля 17:07
Фото: https://vk.com/mius_front
В ходе раскопок в ростовском парке Авиаторов были найдены фрагменты памятника. Об этом сообщает поисковое движение «Миус-Фронт» на своей странице в официальных сетях.

Поисковое движение «Миус-Фронт» доложило об обнаружении неизвестного постамента в парке Авиаторов. Фрагмент памятника находился в одной из расстрельных ям, организованных немцами в годы Великой Отечественной войны, на глубине четырех метров. Высота постамента достигает три с половиной метра, а веснесколько тонн.

О том, фрагмент какого именно памятника был найден, пока не известно. Поисковики предполагают, что это могла быть огромная скульптура Владимира Ленина или Иосифа Сталина. В пользу этой версии говорят как габариты постамента, так и исторические факты. Во время оккупации Ростова немецкие солдаты сносили советские памятники, уничтожали их и закапывали.

Однако поисковики питают надежду во время раскопок найти остальные части скульптуры, а затем вместе с краеведами детальнее разобраться в происхождении и истории памятника.

Ранее в центре Ростова археологи нашли крупнейшее чумное кладбище с XVIII века.

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