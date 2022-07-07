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Модернизацию Ростовской детской железной дороги закончат в сентябре 2022 года

7 июля 15:44
Фото: Ростовская детская железная дорога
После модернизации детская железная дорога имени Юрия Гагарина в Ростове начнет работать в сентябре текущего года, об этом сообщили в правительстве региона.

Правительство Ростовской области объявило, что возвращение к работе Ростовской детской железной дороги запланировано на сентябрь этого года. Возобновление работы детской железной дороги хотят приурочить ко дню рождения региона.

Власти напомнили, что модернизация железной дороги началась осенью 2018 года, и с тех пор рабочий реконструировали станцию Солнечную, учебные помещения в здании детской железной дороги, а в настоящий момент они заняты заменой железнодорожных путей с коммуникациями, а также обустройством пешеходных переходов и автомобильных переездов.

«Рассчитываю, что открытие детской железной дороги после реконструкции состоится в сентябре», — заявил Василий Голубев, добавив, что этого ждут многие горожане. Он также отметил, что, несмотря на открытие, работы на объекте также продолжатся.

Напомним, ранее источник RostovGazeta сообщал, что открытие состоится ко Дню города 18 сентября.

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