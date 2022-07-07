Модернизацию Ростовской детской железной дороги закончат в сентябре 2022 года

Власти напомнили, что модернизация железной дороги началась осенью 2018 года, и с тех пор рабочий реконструировали станцию Солнечную, учебные помещения в здании детской железной дороги, а в настоящий момент они заняты заменой железнодорожных путей с коммуникациями, а также обустройством пешеходных переходов и автомобильных переездов.