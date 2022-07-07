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В Ростове Платов возобновит полеты осенью, а депутату пригрозили ссылкой на Родину

7 июля 15:31
Фото: kremlin.ru
В Ростове рассказали, когда запланировано открытие российского аналога «Макдональдса» и возобновление полетов из Платова, а депутату Коломейцеву из Ростовской области пригрозили ссылкой на историческую Родину, если он не станет менее активным.

Открытое небо

В Ростове сотрудники аэропорта Платов предполагают, что запрет на полеты гражданской авиации в небе региона снимут к сентябрю текущего года.

Представитель Российского союза туриндустрии Денис Поляков рассказал, что в настоящий момент персонал аэропорта ориентируется на возобновление рейсов в сентябре. Они надеются, что ограничения на полеты, введенные 24 февраля, снимут уже летом, после чего станет возможным вернуться к привычной деятельности по перевозке пассажиров.

Однако представитель туриндустрии отметил, что сентябрь является минимальным сроком, поскольку и сейчас даты действия ограничений продолжают продлевать.

В каждой шутке только доля шутки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил ростовского депутата Николая Коломейцева о возможной ссылке в Ростовскую область, если он продолжит набирать популярность и высокий рейтинг в партии КПРФ.

Шутка прозвучала на заключительном пленарном заседании Госдумы, состоявшемся 6 июля, когда Володин отметил рост популярности и активность деятельности уроженца Ростовской области, а также факт того, что рейтинг Коломейцева оказался выше рейтинга лидера партии. Между тем сам Володин пообещал, что защитит Николая Коломейцева от подобных решений со стороны завистливых однопартийцев.

Стремительное импортозамещение

В Ростове открытие нового ресторана «Вкусно — и точка» на площадях бывшего «Макдональдса» в ЦУМе должно состояться 11 июля, информация об этом появилась на входе в здание. Официальное открытие должно состояться уже в следующий понедельник в 10.00 мск.

На фасаде здания уже начали монтаж вывески и эмблемы, однако внутренний дизайн помещений и меблировку было решено оставить без изменений. О датах открытия других ресторанов сети пока ничего не известно.

Однако ростовчане без восторга встретили новость о будущем открытии, отметив, что хаотичной информации о сети слишком много.

«Не удивлюсь, если в будущем она постоянно будет просить денег из бюджета, качество будет постоянно падать, внутри будет все грязным», — скептически заметили пользователи, добавив, что компании предстоит конкурировать со своим предшественником.

Фото: wikimedia.org

«Одно название отпугивает от посещения подобного заведения, как выстрел из карабина», — заметили впечатлительные пользователи.

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