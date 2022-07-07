Шутка прозвучала на заключительном пленарном заседании Госдумы, состоявшемся 6 июля, когда Володин отметил рост популярности и активность деятельности уроженца Ростовской области, а также факт того, что рейтинг Коломейцева оказался выше рейтинга лидера партии. Между тем сам Володин пообещал, что защитит Николая Коломейцева от подобных решений со стороны завистливых однопартийцев.