В Ростове сотрудники аэропорта Платов предполагают, что запрет на полеты гражданской авиации в небе региона снимут к сентябрю текущего года.
Представитель Российского союза туриндустрии Денис Поляков рассказал, что в настоящий момент персонал аэропорта ориентируется на возобновление рейсов в сентябре. Они надеются, что ограничения на полеты, введенные 24 февраля, снимут уже летом, после чего станет возможным вернуться к привычной деятельности по перевозке пассажиров.
Однако представитель туриндустрии отметил, что сентябрь является минимальным сроком, поскольку и сейчас даты действия ограничений продолжают продлевать.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил ростовского депутата Николая Коломейцева о возможной ссылке в Ростовскую область, если он продолжит набирать популярность и высокий рейтинг в партии КПРФ.
Шутка прозвучала на заключительном пленарном заседании Госдумы, состоявшемся 6 июля, когда Володин отметил рост популярности и активность деятельности уроженца Ростовской области, а также факт того, что рейтинг Коломейцева оказался выше рейтинга лидера партии. Между тем сам Володин пообещал, что защитит Николая Коломейцева от подобных решений со стороны завистливых однопартийцев.
В Ростове открытие нового ресторана «Вкусно — и точка» на площадях бывшего «Макдональдса» в ЦУМе должно состояться 11 июля, информация об этом появилась на входе в здание. Официальное открытие должно состояться уже в следующий понедельник в 10.00 мск.
На фасаде здания уже начали монтаж вывески и эмблемы, однако внутренний дизайн помещений и меблировку было решено оставить без изменений. О датах открытия других ресторанов сети пока ничего не известно.
Однако ростовчане без восторга встретили новость о будущем открытии, отметив, что хаотичной информации о сети слишком много.
«Не удивлюсь, если в будущем она постоянно будет просить денег из бюджета, качество будет постоянно падать, внутри будет все грязным», — скептически заметили пользователи, добавив, что компании предстоит конкурировать со своим предшественником.
«Одно название отпугивает от посещения подобного заведения, как выстрел из карабина», — заметили впечатлительные пользователи.