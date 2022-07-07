В Ростове представили первую концепцию застройки старого аэропорта до 2040 года

В начале июня губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что уже в 2023 году начнется жилая застройка территорий старого аэропорта Ростова. Власти планируют перенести в эту часть города не только некоторые свои здания, но также построить филармонию, больницы, несколько религиозных сооружений, школы, библиотеку и детсады.
Между тем в визуализации видно, что новый район будет разбит как минимум на 12 кластеров, каждый из которых будет отвечать за размещение организаций и учреждений спорта, культуры, правительства, бизнеса, медицины и других сфер.
В принципах разработки концепции района указано, что подрядчик пытался учесть основные требования городской среды и продемонстрировать инновационный подход к созданию новых районов.
Напомним, строительство района рассчитывают закончить к 2040 году, а главный архитектор Ростовской области пообещал не превращать новый район в типичный жилой комплекс.