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В Ростове представили первую концепцию застройки старого аэропорта до 2040 года

7 июля 15:22
Фото: asadov.ru
Архитектурное бюро Asadov представили концепцию проекта будущей застройки территорий старого аэропорта Ростова, визуализацию опубликовали на портале компании.

В начале июня губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что уже в 2023 году начнется жилая застройка территорий старого аэропорта Ростова. Власти планируют перенести в эту часть города не только некоторые свои здания, но также построить филармонию, больницы, несколько религиозных сооружений, школы, библиотеку и детсады.

Между тем в визуализации видно, что новый район будет разбит как минимум на 12 кластеров, каждый из которых будет отвечать за размещение организаций и учреждений спорта, культуры, правительства, бизнеса, медицины и других сфер.

Фото: asadov.ru

В принципах разработки концепции района указано, что подрядчик пытался учесть основные требования городской среды и продемонстрировать инновационный подход к созданию новых районов.

Напомним, строительство района рассчитывают закончить к 2040 году, а главный архитектор Ростовской области пообещал не превращать новый район в типичный жилой комплекс.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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