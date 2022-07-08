Жители Западного в Ростове пожаловались на открытые люки и траву в человеческий рост

Люди рассказывают, что возле ЖК «Западная резиденция» уже который год никто не косит траву. Сегодня она достигла практически человеческого роста. В прошлом году люди решили эту проблему обращением в ОНФ.
«Тогда в администрации Советского района нас уверили, что на будущий год изыщут средства. Но в этом году на наше обращение заявили, что покос травы не предусмотрен», — отмечает собственник жилья Светлана Европейцева.
Она рассказывает, что в День древонасаждения в районе в три ряда на протяжении порядка километра, высадили молодые деревья. Они были призваны стать лесополосой, защищая жилую территорию от пыли и ветра.
«Но за три месяца их никто не полил. Деревья засохли. То есть посадить их смогли, а ухаживать некому», — сокрушается Светлана Европейцева.
По ее словам, вдоль дороги на пешеходном переходе зияют восемь открытых люков. За четыре месяца в одном из них, на пешеходном переходе, уже выросла трава. Да так, что самого люка не видно. А находится он на автобусной остановке.
«Остановка у нас без освещения. Около нее висит два фонаря, но они не горят. С этой жалобой мы тоже обращались везде, но все отнекиваются. Представляете, в темное время суток подъезжает автобус и люди выходят с него прямо в люк. Хорошо, что местные жители знают о проблеме. А что будет с теми, кто не знает?» — задается вопросом местная жительница.
Она добавляет, что обращалась с этим вопросом во многие инстанции. Объясняла, что люди могут упасть в открытый люк и сломать себе руки и ноги.
«А мне сказали, что вот когда сломают, тогда этой проблемой и займутся», — отмечает местная жительница.