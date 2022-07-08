Жители Западного в Ростове пожаловались на открытые люки и траву в человеческий рост

«Остановка у нас без освещения. Около нее висит два фонаря, но они не горят. С этой жалобой мы тоже обращались везде, но все отнекиваются. Представляете, в темное время суток подъезжает автобус и люди выходят с него прямо в люк. Хорошо, что местные жители знают о проблеме. А что будет с теми, кто не знает?» — задается вопросом местная жительница.