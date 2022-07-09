Губернатор Ростовской области Голубев обеспокоен частотой упоминания региона в СМИ

В своем интервью, посвященному первой сотне дней в должности министра, Дмитрий Шарков рассказал об особенностях своей работы в качестве главы министерства, а также поделился отношением главы региона и местной власти к медиарейтингу.
Так Шарков рассказал, что губернатора Ростовской области Василий Голубева не столько важен его собственный рейтинг в соцсетях и СМИ, сколько упоминания самого региона в федеральных изданиях.
«В конечном счете, присутствие региона в информационной повестке страны — один из значимых факторов инвестиционной и туристической привлекательности», — пояснил глава министерства региональной политики.
Он добавил, что хотя на местные СМИ и не распространяется цензура, все же власти надеются на поддержку изданий и информагентств, когда дело касается важных событий, например, пандемии коронавируса и специальной военной операции на территориях Украины. Также Дмитрий Шарков рассказал, что министерство пытается оперативно реагировать на критику и взаимодействовать с населением в важных вопросах, а также решать проблемы, как это было со школой № 75 на Северном жилом массиве.
Напомним, в начале текущего года стало известно, что в 2021 году власти Ростовской области потратили на пиар 541 миллион рублей.