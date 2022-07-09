Губернатор Ростовской области Голубев обеспокоен частотой упоминания региона в СМИ

Он добавил, что хотя на местные СМИ и не распространяется цензура, все же власти надеются на поддержку изданий и информагентств, когда дело касается важных событий, например, пандемии коронавируса и специальной военной операции на территориях Украины. Также Дмитрий Шарков рассказал, что министерство пытается оперативно реагировать на критику и взаимодействовать с населением в важных вопросах, а также решать проблемы, как это было со школой № 75 на Северном жилом массиве.