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В аварии с маршруткой на трассе М-4 «Дон» под Шахтами пострадали три человека

9 июля 17:45
Фото: ГИБДД по РО
На въезде в Шахты на М-4 «Дон» в ДТП пострадали три человека, включая водителя маршрутного такси, об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Сотрудники ГИБДД сообщили, что в субботу, 9 июля, в 13.30 мск полиция получила вызов об аварии на въезде в Шахты по М-4 «Дон».

Стало известно, что водитель маршрутки Mercedes, курсирующей между Ростовом и Шахтами, не учел скорость своего автомобиля и дистанцию, из-за чего пассажирский микроавтобус врезался в стоящий на светофоре Toyota.

В результате пострадал водитель маршрутки и два пассажира, что сидели рядом с ним в передней части салона. Пассажиры были госпитализированы, а сотрудникам полиции предстоит разобраться с причинами и обстоятельствами произошедшего.

Ранее водитель маршрутного такси принял роды у беременной пассажирки.

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#Новости#Диана Троянская#Происшествия
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