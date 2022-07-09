В аварии с маршруткой на трассе М-4 «Дон» под Шахтами пострадали три человека

Сотрудники ГИБДД сообщили, что в субботу, 9 июля, в 13.30 мск полиция получила вызов об аварии на въезде в Шахты по М-4 «Дон».
Стало известно, что водитель маршрутки Mercedes, курсирующей между Ростовом и Шахтами, не учел скорость своего автомобиля и дистанцию, из-за чего пассажирский микроавтобус врезался в стоящий на светофоре Toyota.
В результате пострадал водитель маршрутки и два пассажира, что сидели рядом с ним в передней части салона. Пассажиры были госпитализированы, а сотрудникам полиции предстоит разобраться с причинами и обстоятельствами произошедшего.