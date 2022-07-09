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В роддоме Каменска-Шахтинского мать и ребенок получили травмы от упавшей плитки

9 июля 16:36
Фото: t.me/overhear_vkamenske
В Каменске-Шахтинском были травмированы мать и ребенок, пострадавшие из-за отвалившегося от стены кафеля, об этом сообщили в Telegram-канале «Подслушано Каменск-Шахтинский».

Жители Каменска-Шахтинского поделились видео, на котором запечатлены последствия обрушения кафельной плитки палаты в одной из палат городского роддома. На кадрах видеозаписи отчетливо видно, что на койку и прикроватные тумбы в палате упали больше десятка плиток, отвалившиеся из верхних рядов кладки на стене.

Человек, поделившийся видео, сообщил, что инцидент произошел в ночь на субботу, 9 июля, а мать с ребенком обе получили травмы.

«Слава Богу, все живы. Заявление в прокуратуру обязательно, и как отреагирует наш главврач?» –сказано в сообщении под видео.

Произошедшее привело местных жителей в шок.

«Может сейчас глаза откроют, что порядка нет нигде», — расстроились горожанки.

«Хоть и прошло 14 лет, но до сих пор вспоминаю этот ужасный туалет, ванную комнату и вообще этот роддом. Как они хотят повысить рождаемость, если рожать надо в таком ужасном месте?», — спросили комментаторы.

«Я три года назад рожала, как раз такого цвета у нас был кафель в палате на трех человек. Ужас. Тараканы тоже были. И отношение тоже плохое было», — поделилась впечатлениями от роддома одна из местных жительниц.

Другие же ограничились выражением сочувствия и заметили, что администрации медучреждения очень повезло, что не произошло ничего непоправимого.

Ранее ростовский депутат прокомментировала состояние аварийного дома, который до сих пор не расселили, несмотря на обвал кирпичей.

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