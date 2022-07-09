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Posted 9 июля 2022, 13:36

Published 9 июля 2022, 13:36

Modified 1 октября, 15:12

Updated 1 октября, 15:12

В центре Ростова снесли здание, где женился лауреат Нобелевской премии России Павлов

9 июля 2022, 13:36
В центре Ростова за зданием на Большой Садовой, 97 снесли флигель дома, где когда-то состоялась свадьба первого Нобелевского лауреата России Ивана Павлова, об этом сообщили градозащитники в Telegram-канале «МойФасад».

Общественники получили фотографии сноса флигеля, отснятые неравнодушной ростовчанкой, сообщившей о демонтаже дома за зданием на Большой Садовой, 97. Там ранее располагался магазин детских игрушек «Катюша».

Общественники рассказали, что рабочие демонтировали флигель дома, в котором праздновал свадьбу великий ученый Иван Павлов, первый в истории России получивший титул лауреата Нобелевской премии.

Сообщается, что владельцем дома был Евстигней Хмельницкий — один из градоначальников. Свадьбу праздновали в его доме, так как Павлов заключил брак с сестрой жены Хмельницкого — Серафимой.

Общественники добавили, что флигель входил в границы охраны ОКН, хотя и не стал его частью. И после демонтажа советской пристройки, что стояла перед флигелем, и сам флигель попал под снос.

«Мы направили запрос в Комитет по поводу того, насколько эта история законна», — сказано в сообщении общественников.

Ранее Госэкспертиза одобрила снос двух зданий в центре города.

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