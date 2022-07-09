В центре Ростова снесли здание, где женился лауреат Нобелевской премии России Павлов

Posted 9 июля 2022, 13:36
Published 9 июля 2022, 13:36
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
Общественники получили фотографии сноса флигеля, отснятые неравнодушной ростовчанкой, сообщившей о демонтаже дома за зданием на Большой Садовой, 97. Там ранее располагался магазин детских игрушек «Катюша».
Общественники рассказали, что рабочие демонтировали флигель дома, в котором праздновал свадьбу великий ученый Иван Павлов, первый в истории России получивший титул лауреата Нобелевской премии.
Сообщается, что владельцем дома был Евстигней Хмельницкий — один из градоначальников. Свадьбу праздновали в его доме, так как Павлов заключил брак с сестрой жены Хмельницкого — Серафимой.
Общественники добавили, что флигель входил в границы охраны ОКН, хотя и не стал его частью. И после демонтажа советской пристройки, что стояла перед флигелем, и сам флигель попал под снос.
«Мы направили запрос в Комитет по поводу того, насколько эта история законна», — сказано в сообщении общественников.
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