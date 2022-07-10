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Часть пшеничного поля выгорела в Ростовской области

10 июля 05:19
Фото: Медиахолдинг 1Мi
В Мясниковском районе Ростовской области в субботу 9 июля дотла сгорела часть поля с пшеницей, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Инцидент произошел в хуторе Недвиговка, сообщение о возгорании поля с пшеницей и стерней спасатели получили в 15.10 мск.

Очаг горения удалось быстро локализовать.

В этот же день на западной окраине Сальска загорелась сухая трава. На то, чтобы потушить огонь, у спасателей ушло около семи часов, всего на место выезжали 15 человек личного состава и пять единиц техники.

Напомним, жителей Ростовской области предупредили о возможных ЧП из-за чрезвычайной пожароопасности, установившейся в регионе. Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявили на 9 и 10 июля.

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