Половина ростовчан не верит в любовь с первого взгляда

Аналитики подсчитали, что только 48% ростовчан верят в любовь с первого взгляда. Отмечается, что во время аналогичного опроса в 2012 году положительно о такого рода чувствах высказались 70% жителей Ростова.
До 41% ростовчан убеждены, что любви с первого взгляда не существует, такое большое чувство зарождается только после долгого общения и привязанности. Еще 36% ростовчан опровергают такое утверждение, уверяя, что сами не раз моментально влюблялись в других людей.
Также аналитики отмечают, что женщины менее охотно, нежели мужчины, верят в сильную любовную симпатию при первом знакомстве - 42% против 50% соответственно.