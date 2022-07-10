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Половина ростовчан не верит в любовь с первого взгляда

10 июля 15:12
Фото: pxhere.com
Только 48% ростовчан допускают любовь между мужчиной и женщиной с первого взгляда. Романтический опрос проводил сервис по поиску работы SuperJob.

Аналитики подсчитали, что только 48% ростовчан верят в любовь с первого взгляда. Отмечается, что во время аналогичного опроса в 2012 году положительно о такого рода чувствах высказались 70% жителей Ростова.

До 41% ростовчан убеждены, что любви с первого взгляда не существует, такое большое чувство зарождается только после долгого общения и привязанности. Еще 36% ростовчан опровергают такое утверждение, уверяя, что сами не раз моментально влюблялись в других людей.

Также аналитики отмечают, что женщины менее охотно, нежели мужчины, верят в сильную любовную симпатию при первом знакомстве - 42% против 50% соответственно.

Ранее портал по поиску работы выяснил, что только 20% ростовчан согласны на измену в отпуске.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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