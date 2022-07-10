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Ростов-на-Дону признали одним из самых дорогих городов в мире в 2022 году

10 июля 18:30
Фото: wikipedia.org
Ростов вошел в топ самых дорогих для проживания городов, об этом пишет издание Lenta.ru.

Numbeo, cербская глобальная база статистических данных, опубликовала рейтинг самых дорогих для жизни городов мира. За точку отсчета был выбран Нью-Йорк. Его дороговизна оценивалась в 100%. Самым затратным российским городом стал Санкт-Петербург - по сравнению с Нью-Йорком уровень дороговизны северной столицы составил 53%. Это 279 строчка мирового топа. Далее на 287 месте идет Москва - там затратность проживания была оценена на 50,79%.

Попал в мировой рейтинг и Ростов-на-Дону. Он расположился на 345 месте. По сравнению с Нью-Йорком дороговизна жизни в Ростове составляет 42,33%.

Ранее Ростов вошел в топ-5 городов России по темпам роста цен на квартиры.

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