Ростов-на-Дону признали одним из самых дорогих городов в мире в 2022 году

Numbeo, cербская глобальная база статистических данных, опубликовала рейтинг самых дорогих для жизни городов мира. За точку отсчета был выбран Нью-Йорк. Его дороговизна оценивалась в 100%. Самым затратным российским городом стал Санкт-Петербург - по сравнению с Нью-Йорком уровень дороговизны северной столицы составил 53%. Это 279 строчка мирового топа. Далее на 287 месте идет Москва - там затратность проживания была оценена на 50,79%.