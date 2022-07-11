Почти в 70 домов в Ростове-на-Дону не могут дать горячую воду

Это прозвучал на совещании, которое провел губернатор Василий Голубев. «Ростовские теплосети» не смогли устранить дефекты, выявленные с 20 июня по 3 июля.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко заявил, что компания отказалась от дополнительной помощи. А в отношении руководителя «Ростовских теплосетей» завели дело об административном правонарушении.
Стало также известно, что сети в городе находятся в плохом состоянии. Теперь в «Ростовских теплосетях» планируется масштабная проверка головным офисом и реорганизация органов управления.
Напомним, в нескольких районах города горячей воды нет с 12 мая, при этом «Ростовские тепловые сети» уже несколько переносили сроки возобновления услуги.