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Почти в 70 домов в Ростове-на-Дону не могут дать горячую воду

11 июля 10:27
Фото: rostov-gorod ru
В Ростове-на-Дону 68 домов остаются без горячей воды из-за порывов на городских сетях, сообщили в правительстве региона.

Это прозвучал на совещании, которое провел губернатор Василий Голубев. «Ростовские теплосети» не смогли устранить дефекты, выявленные с 20 июня по 3 июля.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко заявил, что компания отказалась от дополнительной помощи. А в отношении руководителя «Ростовских теплосетей» завели дело об административном правонарушении.

Стало также известно, что сети в городе находятся в плохом состоянии. Теперь в «Ростовских теплосетях» планируется масштабная проверка головным офисом и реорганизация органов управления.

Напомним, в нескольких районах города горячей воды нет с 12 мая, при этом «Ростовские тепловые сети» уже несколько переносили сроки возобновления услуги.

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