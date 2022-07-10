Ростов и Новочеркасск останутся без воды 12 и 13 июля

Также с 12 по 13 июля без воды останутся жители Первомайского района Новочеркасска. Местные коммунальщики займутся ремонтом опасных участков водопровода. Уточняется, что подобные работы необходимы для дальнейшей бесперебойной подачи воды во всем городе. Их специально производят в летнее время года, чтобы местные жителям было легче пережить отсутствие воды в домах.