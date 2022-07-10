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Ростов и Новочеркасск останутся без воды 12 и 13 июля

10 июля 12:02
Фото: 1mediainvest.ru
Коммунальные службы отключат воду 12 и 13 июля оставят без воды некоторые улицы Ростова и Новочеркасска, сообщают АО «Ростовводоканал» и администрация Новочеркасска.

12 июля с 08.30 до 22.00 мск без воды останется ряд жителей Ростова. Ограничения коснутся собственников домов на улицах Локомотивной, Нансена, переулка Долевого, улиц Павленко, Мечникова, переулка Доломановского, улиц 20-й, 2-го переулка и улицы 12 февраля. Воду отключат из-за аварийно-восстановительных работ на улице Мечникова, 41.

Отметим, что ростовчан возмутили подобные ограничения. Они пожаловались, что с апреля живут без горячей воды, а теперь останутся и без холодной.

Также с 12 по 13 июля без воды останутся жители Первомайского района Новочеркасска. Местные коммунальщики займутся ремонтом опасных участков водопровода. Уточняется, что подобные работы необходимы для дальнейшей бесперебойной подачи воды во всем городе. Их специально производят в летнее время года, чтобы местные жителям было легче пережить отсутствие воды в домах.

Напомним, что в некоторых домах в Таганроге в воскресенье 10 июля вода подается с ограниченным давлением. Это необходимо для проведения ремонтных работ на улице Штыба.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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