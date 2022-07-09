«Горячей нет с апреля»: ростовчан возмутило отключение холодной воды с 12 июля

«Горячую так и не дали, отключат и холодную. Вообще не будет воды?... Ну и не нужна она нам. Нормально и без нее жили, прадеды вон из реки набирали всегда и жили до 100 лет, а сейчас воду им подавай», — с сарказмом отметили горожане.