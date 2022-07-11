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В Ростове рабочая неделя начнется с похолодания и продолжительных дождей

11 июля 07:01
Фото: 1MI
В Ростове в понедельник, 11 июля, ожидаются продолжительные дожди, ливни и похолодание до 20 градусов, данные об этом опубликовал гидрометцентр.

Синоптики предсказали, что понедельник, 11 июля, встретит ростовчан пасмурной погодой с высокой влажностью воздуха и температурой +22 градуса. Утром в городе пройдет мелкий кратковременный дождь, однако уже во второй половине дня дожди возобновятся с новой силой. Ожидается, что скорость ветра увеличится до 10 метров в секунду, а максимальная температура воздуха составит +25-27 градусов. Прогнозируемое количество осадков должно составить 22 миллиметра.

Сообщается, что дожди утихнут только к 20.00 мск, а уже на следующий день в Ростов вернется 30-градусная жара.

Ранее стало известно, что из-за дождя в Ростове утром понедельника цены на такси увеличились вдвое.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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