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Жара и дожди ожидаются на этой рабочей неделе в Ростовской области с 11 июля

11 июля 05:11
Фото: pxhere
В Ростовской области на этой неделе, с 11 июля, будет жаркая погода и могут выпасть осадки, заявили в Гидрометцентре.

В понедельник воздух прогреется до 26 градусов и начнутся дожди. Во вторник они прекратятся, но начнет расти температура.

В этот день воздух прогреется до 29 градусов, а в среду — до 30 градусов. С вероятностью 57% могут начаться дожди.

С четверга по воскресенье будет облачно, температура составит 30 градусов. В ночное время прогнозируется теплая погода с температурой до 20 градусов.

Читайте также о том, как ливень принес разрушения в донской столице и стал причиной пробок в центральной части города.

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