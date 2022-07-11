Жара и дожди ожидаются на этой рабочей неделе в Ростовской области с 11 июля

В понедельник воздух прогреется до 26 градусов и начнутся дожди. Во вторник они прекратятся, но начнет расти температура.
В этот день воздух прогреется до 29 градусов, а в среду — до 30 градусов. С вероятностью 57% могут начаться дожди.
С четверга по воскресенье будет облачно, температура составит 30 градусов. В ночное время прогнозируется теплая погода с температурой до 20 градусов.
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