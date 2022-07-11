Василий Уткин прокомментировал отказ в получении Fan-ID дочерям тренера ФК «Ростов»

Posted 11 июля 2022, 16:49
Published 11 июля 2022, 16:49
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
Футбольный блогер Василий Уткин не поддержал идею обязательного паспорта болельщика для посещения матчей. Свою позицию он подкрепил ситуацией с дочерьми главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина.
Напомним, детям тренера было отказано в получении Fan-ID из-за отсутствия у них российского свидетельства о рождении. Василий Уткин задался вопросом, зачем несовершеннолетним детям паспорт болельщика, если на матч они придут с родителями. Футбольный комментатор недоумевает, как это может повлиять на безопасность матча.
Ранее сам главный тренер ФК «Ростов» предрек сокращения числа болельщиков на стадионах из-за введения обязательного Fan-ID.
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