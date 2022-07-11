Василий Уткин прокомментировал отказ в получении Fan-ID дочерям тренера ФК «Ростов»

Напомним, детям тренера было отказано в получении Fan-ID из-за отсутствия у них российского свидетельства о рождении. Василий Уткин задался вопросом, зачем несовершеннолетним детям паспорт болельщика, если на матч они придут с родителями. Футбольный комментатор недоумевает, как это может повлиять на безопасность матча.