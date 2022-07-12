Где и как можно купить наличные доллары в Ростове-на-Дону

Банк России с 18 апреля разрешил проводить определенные операции, связанные с валютой. Любой человек может купить бумажные евро и доллары в банках.
Однако есть условие, из-за которого доступна эту услуга не для всех. Купить можно только ту валюту, которая поступила в банк после 9 апреля 2022 года.
Если деньги поступили до этого момента, то финансовое учреждение должно оставить их себе. В каком банке в Ростове можно купить доллары, в материале RostovGazeta.
На сайте банка указали отделения, в которых можно приобрести наличную валюту. Сделать это можно не во всех офисах организации.
Доллары и евро доступны как для клиентов банка, так и для всех остальных. Не стоит забывать брать с собой паспорт.
Купить наличную валюту можно и в «Альфа-банке». Список доступных для этого отделений расположен на сайте банка.
Один из таких офисов есть в Ростове, он находится по улице Красноармейская, 206. Курс валют может меняться в течение дня, поэтому за этим надо следить.
В этом банке также доступна для покупки наличная валюта, сделать это можно в любом отделении. Однако на сайте не указано, в каком именно офисе в данный момент есть доллары и евро.
Поэтому узнать о наличии валюты можно только на месте. Стоит учитывать, что при обмене наличной валюты на сумму менее 300 долларов или евро взимается комиссия в сумме 300 рублей за операцию.
Согласно информации на сайте финансовой организации, в данный момент нельзя купить наличную валюту. Но можно внести наличные рубли на валютные счета по курсу продажи.
В банке рассказали о повышенном спросе на снятие наличной валюты. Из-за этого пришлось увеличить срок принятия заказа.
Сейчас сотрудники принимают заказы на +20 рабочих дней.
Есть ряд нюансов, которые стоит знать перед покупкой наличной валюты:
Согласно решению Центробанка, до 9 сентября можно снять только 10 тысяч долларов или эквивалент в евро. Однако такая возможность есть далеко не во всех банках.
Сумму выше 10 тысяч долларов банк выдаст наличными по действующему курсу. Этот лимит на человека действует в течение шести месяцев.
Если есть несколько валютных счетов, то все равно получится снять в валюте не более 10 тысяч долларов. Получить деньги со своих валютных вкладов или счетов смогут клиенты всех банков без исключения.