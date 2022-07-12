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Где и как можно купить наличные доллары в Ростове-на-Дону

12 июля 06:48
Фото: 1MI
В России, в том числе Ростове-на-Дону, действуют ограничения на покупку и продажу валюты. Как купить или продать доллары и евро, в материале RostovGazeta.

Как купить доллары в Ростове

Банк России с 18 апреля разрешил проводить определенные операции, связанные с валютой. Любой человек может купить бумажные евро и доллары в банках.

Однако есть условие, из-за которого доступна эту услуга не для всех. Купить можно только ту валюту, которая поступила в банк после 9 апреля 2022 года.

Если деньги поступили до этого момента, то финансовое учреждение должно оставить их себе. В каком банке в Ростове можно купить доллары, в материале RostovGazeta.

Сбер

На сайте банка указали отделения, в которых можно приобрести наличную валюту. Сделать это можно не во всех офисах организации.

Доллары и евро доступны как для клиентов банка, так и для всех остальных. Не стоит забывать брать с собой паспорт.

Сбербанк на Стачки
Фото: Яндекс.Карты

«Альфа-банк»

Купить наличную валюту можно и в «Альфа-банке». Список доступных для этого отделений расположен на сайте банка.

Один из таких офисов есть в Ростове, он находится по улице Красноармейская, 206. Курс валют может меняться в течение дня, поэтому за этим надо следить.

ВТБ

В этом банке также доступна для покупки наличная валюта, сделать это можно в любом отделении. Однако на сайте не указано, в каком именно офисе в данный момент есть доллары и евро.

Поэтому узнать о наличии валюты можно только на месте. Стоит учитывать, что при обмене наличной валюты на сумму менее 300 долларов или евро взимается комиссия в сумме 300 рублей за операцию.

Райффайзенбанк

Согласно информации на сайте финансовой организации, в данный момент нельзя купить наличную валюту. Но можно внести наличные рубли на валютные счета по курсу продажи.

Райффайзенбанк на Кировском
Фото: Яндекс.Карты

В банке рассказали о повышенном спросе на снятие наличной валюты. Из-за этого пришлось увеличить срок принятия заказа.

Сейчас сотрудники принимают заказы на +20 рабочих дней.

Что важно знать при покупке долларов и евро

Есть ряд нюансов, которые стоит знать перед покупкой наличной валюты:

  1. Почти все банки требуют паспорт при операции с валютой
  2. Чаще всего не обязательно быть клиентом банка, чтобы купить валюту. Поэтому этот момент стоит уточнять заранее.
  3. Банк России не делал ограничения на общий объем покупки валюты. Поэтому можно приобрести и более 10 тысяч долларов.

Как снять наличную валюту в банках Ростова

Согласно решению Центробанка, до 9 сентября можно снять только 10 тысяч долларов или эквивалент в евро. Однако такая возможность есть далеко не во всех банках.

Сумму выше 10 тысяч долларов банк выдаст наличными по действующему курсу. Этот лимит на человека действует в течение шести месяцев.

Если есть несколько валютных счетов, то все равно получится снять в валюте не более 10 тысяч долларов. Получить деньги со своих валютных вкладов или счетов смогут клиенты всех банков без исключения.

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