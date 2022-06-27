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В супермаркетах Франции обнаружили донское подсолнечное масло по 4 евро

27 июня 15:01
Фото: Pixabay.com
Французские магазины начали закупать продукты производства Ростовской области, подробностями поделился портал «Коммерсант».

В издании рассказали, что пользователи соцсетей поделились фотографиями, на которых запечатлены продукты российского производства. В частности масло «Золотая Семечка», которое изготавливается в Ростове-на-Дону. Цена за бутылку в супермаркете «Интермарш» в Ле-Перре–сюр-Марн составляет около четырех евро, или чуть 223,6 рубля по текущему курсу.

В издании отметили, что судя по этикетке масло было подготовлено для российского рынка, но было поставлено в Евросоюз с помощью параллельного импорта.

Ранее в RostovGazeta выяснили, насколько параллельный импорт способен решить текущие проблемы импортеров России.

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