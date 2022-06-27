В супермаркетах Франции обнаружили донское подсолнечное масло по 4 евро

В издании рассказали, что пользователи соцсетей поделились фотографиями, на которых запечатлены продукты российского производства. В частности масло «Золотая Семечка», которое изготавливается в Ростове-на-Дону. Цена за бутылку в супермаркете «Интермарш» в Ле-Перре–сюр-Марн составляет около четырех евро, или чуть 223,6 рубля по текущему курсу.