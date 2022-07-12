В центре Ростова перекроют движение по улице Социалистической до 1 декабря

В администрации города сообщили, что с 30 июля по 1 декабря в центре Ростова-на-Дону введут ограничение проезда автомобилей по участку Социалистической между проспектами Чехова и Соколова. Эти меры необходимы из-за строительства, ведущегося около дома № 118 на Социалистической.
Напомним, ранее в Ростове стало известно о частичном ограничении проезда по Ворошиловскому проспекту. Несколько участков будут перекрыты до середины осени из-за необходимости построить водопровод.
Ранее ростовчане раскритиковали строительство жилого комплекса на 2900 квартир в центре города, соседствующего с плиточным заводом и еврейским кладбищем.