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В центре Ростова перекроют движение по улице Социалистической до 1 декабря

12 июля 12:06
Фото: Игорь / Яндекс.Карты
В Ростове из-за строительства на четыре месяца перекроют движение по участку Социалистической, об этом объявил городской департамент автодорог.

В администрации города сообщили, что с 30 июля по 1 декабря в центре Ростова-на-Дону введут ограничение проезда автомобилей по участку Социалистической между проспектами Чехова и Соколова. Эти меры необходимы из-за строительства, ведущегося около дома № 118 на Социалистической.

Напомним, ранее в Ростове стало известно о частичном ограничении проезда по Ворошиловскому проспекту. Несколько участков будут перекрыты до середины осени из-за необходимости построить водопровод.

Ранее ростовчане раскритиковали строительство жилого комплекса на 2900 квартир в центре города, соседствующего с плиточным заводом и еврейским кладбищем.

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