Жителям Ростовской области отключат радио и телевидение

В регионе с 11 по 17 июля возможны небольшие перебои с теле- и радио-сигналами. В частности, проблемы с вещанием появятся 14 и 15 июля в поселке Каштановском Обливского района и 11 июля в Новошахтинске. Это связано с профилактическими работами, из-за которых необходимо отключать оборудование передающее сигнал. В РТРС отмечают, что работы могут быть отменены из-за погоды и перенесены на другие дни.