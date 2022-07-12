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Жителям Ростовской области отключат радио и телевидение

12 июля 10:00
Фото: rostov-gorod ru
В ряде населенных пунктов Ростовской области наблюдаются проблемы в работе телевидения и радио, об этом сообщает РТРС.

В регионе с 11 по 17 июля возможны небольшие перебои с теле- и радио-сигналами. В частности, проблемы с вещанием появятся 14 и 15 июля в поселке Каштановском Обливского района и 11 июля в Новошахтинске. Это связано с профилактическими работами, из-за которых необходимо отключать оборудование передающее сигнал. В РТРС отмечают, что работы могут быть отменены из-за погоды и перенесены на другие дни.

Также специалисты рассказали, что в поселке Станичном Донецкого района проблемы в работе радио и телевидения обусловлены неизвестной внешней помехой. На данный момент РТРС устанавливает ее источник.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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